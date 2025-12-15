Nova equipe de Bortoleto na F1 anuncia patrocinador e lançamento de carro
Equipe terá fintech nos naming rights
A Audi, equipe de Gabriel Bortoleto na temporada de 2026 da Fórmula 1 (F1), anunciou nesta segunda-feira (15) o seu patrocinador principal e a data para o lançamento oficial do carro. No próximo ano, a equipe contará com apoio da fintech Revolut, que dará nome à escuderia da montadora alemã.
Já o lançamento da identidade visual do carro será feito em Berlim, no dia 20 de janeiro. No evento, que acontece 50 dias antes da abertura da temporada da F1, será apresentado a pintura completa do Audi R26. Em novembro, a equipe apresentou o conceito do monoposto.
— Este anúncio dá nome e rosto ao incrível trabalho que a equipe vem realizando. A escuderia está tomando forma, impulsionada por uma cultura de precisão e ambição incansável. O lançamento em Berlim será o primeiro momento em que estaremos juntos como um coletivo e convidaremos nossa base global de fãs a se juntar a nós antes de nossa estreia em 2026 — afirmou Mattia Binotto, chefe do projeto Audi F1.
Jonathan Wheatley, chefe da Audi, destacou o caráter multinacional da equipe:
— Hoje, nosso projeto assume sua identidade oficial. O nome Audi Revolut F1 Team simboliza a força conjunta de nossas equipes na Alemanha, Reino Unido e Suíça, juntamente com nossos parceiros. Ele representa uma bandeira sob a qual todos nos unimos enquanto trabalhamos rumo a 2026. Este é um marco crucial que energiza todo o projeto e torna nossa ambição de longo prazo tangível para todos os envolvidos.
Campeonato final de pilotos da F1 2025
- 🏆 1º Lando Norris - McLaren - 423 pontos
- 2º Max Verstappen - Red Bull Racing - 421 pontos
- 3º Oscar Piastri - McLaren - 410 pontos
- 4º George Russell - Mercedes - 319 pontos
- 5º Charles Leclerc - Ferrari - 242 pontos
- 6º Lewis Hamilton - Ferrari - 156 pontos
- 7º Kimi Antonelli - Mercedes - 150 pontos
- 8º Alexander Albon - Williams - 73 pontos
- 9º Carlos Sainz - Williams - 64 pontos
- 10º Fernando Alonso - Aston Martin - 56 pontos
- 11º Nico Hulkenberg - Kick Sauber - 51 pontos
- 12º Isack Hadjar - Racing Bulls - 51 pontos
- 13º Oliver Bearman - Haas - 41 pontos
- 14º Liam Lawson - Racing Bulls - 38 pontos
- 15º Esteban Ocon - Haas - 38 pontos
- 16º Lance Stroll - Aston Martin - 33 pontos
- 17º Yuki Tsunoda - Red Bull Racing - 33 pontos
- 18º Pierre Gasly - Alpine - 22 pontos
- 19º Gabriel Bortoleto - Kick Sauber - 19 pontos
- 20º Franco Colapinto - Alpine - 0 pontos
- 21º Jack Doohan - Alpine - 0 pontos
