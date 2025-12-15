menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Nova equipe de Bortoleto na F1 anuncia patrocinador e lançamento de carro

Equipe terá fintech nos naming rights

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/12/2025
10:10
Nova marca da Audi na F1 (foto: Divulgação / Audi F1)
imagem cameraNova marca da Audi na F1 (foto: Divulgação / Audi F1)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Audi, equipe de Gabriel Bortoleto na temporada de 2026 da Fórmula 1 (F1), anunciou nesta segunda-feira (15) o seu patrocinador principal e a data para o lançamento oficial do carro. No próximo ano, a equipe contará com apoio da fintech Revolut, que dará nome à escuderia da montadora alemã.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Já o lançamento da identidade visual do carro será feito em Berlim, no dia 20 de janeiro. No evento, que acontece 50 dias antes da abertura da temporada da F1, será apresentado a pintura completa do Audi R26. Em novembro, a equipe apresentou o conceito do monoposto.

Kick Sauber está em processo de transição para se tornar o time oficial da Audi (Foto: Divulgação)
Conceito visual do carro da Audi na F1 (Foto: Divulgação)

— Este anúncio dá nome e rosto ao incrível trabalho que a equipe vem realizando. A escuderia está tomando forma, impulsionada por uma cultura de precisão e ambição incansável. O lançamento em Berlim será o primeiro momento em que estaremos juntos como um coletivo e convidaremos nossa base global de fãs a se juntar a nós antes de nossa estreia em 2026 — afirmou Mattia Binotto, chefe do projeto Audi F1.

continua após a publicidade

Jonathan Wheatley, chefe da Audi, destacou o caráter multinacional da equipe:

— Hoje, nosso projeto assume sua identidade oficial. O nome Audi Revolut F1 Team simboliza a força conjunta de nossas equipes na Alemanha, Reino Unido e Suíça, juntamente com nossos parceiros. Ele representa uma bandeira sob a qual todos nos unimos enquanto trabalhamos rumo a 2026. Este é um marco crucial que energiza todo o projeto e torna nossa ambição de longo prazo tangível para todos os envolvidos.

➡️ Ferrari nega tensão com Hamilton na F1: 'Menos pior do que parece'

Campeonato final de pilotos da F1 2025

  1. 🏆 1º Lando Norris - McLaren - 423 pontos
  2. 2º Max Verstappen - Red Bull Racing - 421 pontos
  3. 3º Oscar Piastri - McLaren - 410 pontos
  4. 4º George Russell - Mercedes - 319 pontos
  5. 5º Charles Leclerc - Ferrari - 242 pontos
  6. 6º Lewis Hamilton - Ferrari - 156 pontos
  7. 7º Kimi Antonelli - Mercedes - 150 pontos
  8. 8º Alexander Albon - Williams - 73 pontos
  9. 9º Carlos Sainz - Williams - 64 pontos
  10. 10º Fernando Alonso - Aston Martin - 56 pontos
  11. 11º Nico Hulkenberg - Kick Sauber - 51 pontos
  12. 12º Isack Hadjar - Racing Bulls - 51 pontos
  13. 13º Oliver Bearman - Haas - 41 pontos
  14. 14º Liam Lawson - Racing Bulls - 38 pontos
  15. 15º Esteban Ocon - Haas - 38 pontos
  16. 16º Lance Stroll - Aston Martin - 33 pontos
  17. 17º Yuki Tsunoda - Red Bull Racing - 33 pontos
  18. 18º Pierre Gasly - Alpine - 22 pontos
  19. 19º Gabriel Bortoleto - Kick Sauber - 19 pontos
  20. 20º Franco Colapinto - Alpine - 0 pontos
  21. 21º Jack Doohan - Alpine - 0 pontos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias