F1 anuncia GP de Portugal para 2027 e 2028 no circuito de Portimão

A Fórmula 1 confirmou o retorno do Grande Prêmio de Portugal ao calendário oficial para as temporadas de 2027 e 2028. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16) pela organização em suas redes sociais, selando um acordo de dois anos para corridas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

A etapa portuguesa assumirá a vaga do GP da Holanda, que deixará o cronograma após a temporada de 2026. O circuito de Zandvoort, que integrou a F1 desde 2021, impulsionado pela ascensão de Max Verstappen, encerra sua participação no próximo ano.

Portimão volta a receber a principal categoria do automobilismo mundial após um hiato de seis anos. O local já havia sediado a F1 em 2020 e 2021, desempenhando um papel crucial no retorno das corridas durante a pandemia de Covid-19.

Autódromo histórico

O Autódromo Internacional do Algarve, situado no sul do país, é famoso por seu traçado desafiador de 4,6 km. O circuito possui variações significativas de elevação e uma descida acentuada que antecede a curva final antes da reta dos boxes.

A história de Portugal na Fórmula 1 começou em 1958, com o primeiro Grande Prêmio realizado na cidade do Porto. Ao longo dos 75 anos da categoria, provas também foram sediadas em Monsanto e Estoril.

Foi neste autódromo, inclusive, que Lewis Hamilton alcançou seu 92º triunfo na categoria em 2021, superando o recorde de vitórias de Michael Schumacher. O piloto britânico é o único no grid atual com vitórias no circuito do Algarve, tendo vencido em ambas as edições de 2020 e 2021.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, celebrou o retorno: "Estou muito feliz em ver Portimão de volta ao calendário e por o esporte continuar a inflamar a paixão de nossos incríveis fãs portugueses. O circuito proporciona emoção na pista da primeira à última curva, e sua energia contagia os fãs, fazendo-os vibrar", disse ao site oficial da F1.

A organização ainda não divulgou as datas exatas dos eventos nem detalhes sobre possíveis adaptações no circuito para receber a categoria novamente.