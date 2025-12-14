Ecclestone surpreende e elege o melhor piloto que já viu na história da Fórmula 1

Bernie Ecclestone, ex-proprietário da Fórmula 1 e uma das figuras mais influentes da história da categoria, aproveitou o fim do ano para enviar uma mensagem de Natal especial e, de quebra, coroar Max Verstappen com o título informal de maior piloto de todos os tempos.

Bernie Ecclestone na Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

Em uma carta divulgada pelo portal F1 Insider, Ecclestone, conhecido por suas declarações sempre impactantes, fez grandes elogios ao talento do tricampeão mundial da Red Bull Racing. — Vi muitas mudanças no mundo e também algumas na F1, como a despedida de Christian (Horner) e o encontro com Max, o melhor piloto de Fórmula 1 que já vi — escreveu o ex-dirigente.

O reconhecimento é de peso, vindo de uma lenda que viu de perto a ascensão e o domínio de gigantes como Ayrton Senna, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. A declaração coloca o holandês de 28 anos, dominante nas últimas temporadas, em um patamar inédito de exaltação.

Além de exaltar Verstappen, Ecclestone também fez um breve balanço da temporada, lembrando o 75º aniversário da Fórmula 1 e destacando a recuperação da McLaren, liderada por Zak Brown. O ex-proprietário também citou o momento de dificuldades enfrentado por Lewis Hamilton com sua Ferrari, que segundo ele, — está bem menos competitiva — uma reflexão sobre o desafio que o heptacampeão enfrentará após sua mudança para a equipe italiana.

Ecclestone ainda previu que 2026, ano em que o regulamento técnico da F1 passará por grandes mudanças, — não será um ano tranquilo para a categoria —. O britânico de 95 anos finalizou sua mensagem com um toque de humor, citando sua idade e a curiosidade de seu filho de cinco anos: — Aos 95 anos e com um filho de cinco, não consigo seguir meu próprio conselho! Faça o melhor no que estiver fazendo — concluiu.