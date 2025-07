Ana Marcela Cunha é eliminada nas semis dos 3 km do Mundial de Esportes Aquáticos

Ana Marcela Cunha ficou fora da final dos 3 km de natação em águas abertas do Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura. A brasileira ficou na 14ª posição, fora das 10 classificadas. Além dela, a brasileira Viviane Jungblut também participou e terminou a semifinal em 12ª. O resultado é preliminar. As brasileiras voltam às águas abertas no revezamento misto, neste sábado (19), às 20h45 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Ana Marcela explica ferimento durante prova do Mundial de Singapura

Na primeira bateria que definiu as semis, Ana Marcela Cunha passou em 7º lugar e Viviane Jungblut, em 8º, se classificando para a próxima etapa. As brasileiras permaneceram bem próximas durante a semifinal, mas passaram atrás das 10 primeiras, que fizeram a final.

Brasileira competiu com corte profundo no braço na última prova (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

A final foi vencida pela japonesa Ichika Kajimoto, seguida da italiana Ginevra Taddeucci e da australiana Moesha Johnson.

Ana Marcela participou da prova com machucado

Na última quinta-feira (17), ela disputou os 5km na Ilha Sentosa e sofreu um corte profundo no braço esquerdo nos primeiros 500m de prova, ao contornar uma boia. Após a disputa, em que terminou com a oitava colocação, Ana Marcela fez uma publicação em suas redes sociais para explicar o acidente e tranquilizar os torcedores.

continua após a publicidade

— Infelizmente hoje logo no começo da prova, com 500 metros fui fazer o contorno de boia, até então eu estava bem posicionada no pelotão, mas infelizmente eu fiquei presa, literalmente galera, tinha um mosquetão segurando as cordas na boia e meu braço ficou preso nele, por um momento só achei que tinha batido na boia, tentei puxar meu braço e com isso terminou "rasgando" um pouco minha pele, quando entendi a situação abri o mosquetão e tirei meu braço de lá. Isso me custou muita energia para retornar o grupo da frente - explicou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo assim, Ana Marcela permaneceu na disputa e nadou mais 4,5km com o ferimento no braço. A brasileira ainda conseguiu manter a sexta colocação da prova por algum tempo, mas terminou em oitavo lugar.

continua após a publicidade

O cortou deixou em xeque a participação da brasileira nas demais provas, mas ela continuou participando.