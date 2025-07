Alan e Flávio ficam fora de partida contra a Turquia na VNL masculina

O oposto Alan e o central Flávio estão fora do duelo contra a Turquia pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. O provável motivo para os atletas não serem relacionados para a partida é descansar os jogadores e dar oportunidade a novos atletas. Com o Brasil já classificado, a escolha não tem muito risco. Alan e o capitão Flávio podem ser relacionados na partida contra a Alemanha, a última da classificação.

Entre os opostos, não houve adição em relação ao último jogo, somente a ausência de Alan. No lado dos centrais, sai Flávio e entra Thiery. A ausência de Alan dá lugar a Maicon entre os ponteiros. A partida contra a Turquia acontece neste sábado, a partir das 3h30 (de Brasília) e tem transmissão do Sportv 2 e VBTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Jogadores relacionados do Brasil

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Darlan e Chizoba

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann, Lucarelli e Maicon

Centrais: Judson, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique

O técnico Bernardinho analisou o elenco adversário, que chega reforçado para a última semana.

— Grozer, que estava fora, oposto, veterano, craque, muito forte, volta essa semana também. A semana promete ser dura, eu espero que a gente consiga ter bons desempenhos aqui, buscando o primeiro objetivo da temporada, que é chegar na China — completou o técnico.

Confira as informações do jogo entre Brasil x Turquia na VNL

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X TURQUIA

VNL masculina - 3° semana

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 3h30 (de Brasília)

📍 Local: Chiba, no Japão

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VBTV