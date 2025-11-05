F1: McLaren da primeira vitória de Senna no Brasil vai a leilão; veja valor

A icônica McLaren MP4/6 pilotada por Ayrton Senna em sua primeira vitória no Brasil, no GP de 1991, será leiloada. Conforme informações do jornal espanhol "Marca", o carro será leiloado pela RM Sotheby's em Dubai, no dia 11 de dezembro. A estimativa é de que os valores cheguem entre € 11,2 e € 14 milhões, cerca de R$ 69,4 a R$ 86,7 milhões na cotação atual.

O carro ficou marcado na história de uma das conquistas mais emocionantes de Ayrton Senna. Em 1991, ele já somava dois títulos mundiais, mas ainda não havia vencido em casa. O roteiro em Interlagos, porém, ganhou contornos épicos. Senna largou na pole position, perdeu a liderança Nigel Mansell, mas, sob chuva, conseguiu recuperar a ponta.

Os problemas vieram a dez voltas para o fim da corrida, quando o brasileiro sofreu com problemas mecânicos. A terceira, quarta e quinta marchas falharam, e Senna precisou sustentar o carro apenas com a sexta marcha até terminar a corrida em primeiro lugar. Exausto, precisou receber ajuda para sair do carro e mal conseguiu erguer o troféu.

O GP Brasil

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e marca a 21ª etapa da principal competição do automobilismo mundial. O único treino livre está previsto para o primeiro dia de evento, nesta sexta-feira (7), enquanto a corrida sprint e a classificação estão agendadas para o sábado (8). A corrida principal fica para a tarde de domingo (9).

Pela primeira vez em oito anos, o Brasil terá um representante do país do grid. Gabriel Bortoleto, da Sauber, é o principal nome da nova geração do automobilismo e competirá em Interlagos pela primeira vez na Fórmula 1. O último piloto brasileiro que disputou o GP de São Paulo foi Felipe Massa, em 2017.

