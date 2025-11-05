A Fórmula 1 anunciou a extensão e ampliação do patrocínio global da Heineken. Valores e duração exata não foram divulgados, mas o novo contrato é plurianual. A parceria foi iniciada em 2016. Neste novo vínculo, a cervejaria holandesa passará a deter os direitos de nomeação de três Grandes Prêmios por temporada, além de seguir promovendo atividades voltadas ao consumo responsável e divulgando a linha de cervejas sem álcool da marca.

- Estou muito satisfeito que nossa parceria trará ainda mais emoção aos espectadores, tanto nas pistas quanto fora delas, por muitos anos. No automobilismo, a inovação está em nosso DNA, então estou entusiasmado que a Heineken continue a ultrapassar os limites do engajamento com os fãs e a aproximá-los ainda mais da ação - afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

A Heineken seguirá com ações no paddock e terá ativações em todas as etapas do calendário. Dentre as novidades, a Fan Zone da Fórmula 1 passará a ser apresentada pela patrocinadora, que vai promover uma campanha com os melhores fãs de cada temporada. Outra campanha do acordo vai premiar um fã com uma temporada inteira de acesso aos grandes prêmios.

A companhia holandesa parece ter investido forte na visibilidade via Fórmula 1 após a derrota na Champions League. Na principal competição europeia de clubes, ela vai deixar de ser a patrocinadora do ramo, dando espaço para uma marca brasileira.

- Depois de quase uma década criando experiências inesquecíveis para os fãs juntos, estou muito entusiasmado por estarmos estendendo e ampliando nossa parceria com a Fórmula 1. Este novo capítulo de nossa parceria é mais do que patrocínio - trata-se de conectar-se com os fãs, criar experiências únicas e celebrar o fandom global da F1 - completou Dolf van den Brink, CEO e presidente do Conselho Executivo da Heineken, que emendou:

- Em comemoração a esta renovação de contrato, estamos empolgados em lançar o primeiro ingresso da temporada do esporte, dando a um fã e a um amigo a oportunidade de assistir a todas as corridas da temporada - verdadeiramente uma aventura única na vida. Mal podemos esperar para oferecer mais ativações voltadas aos fãs, experiências compartilhadas e mostrar a incrível energia que envolve a F1, dentro e fora das pistas.