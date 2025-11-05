O ex-piloto de Fórmula 1 (F1) Felipe Massa projetou o futuro de Gabriel Bortoleto na categoria. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o piloto afirmou ser questão de tempo para que o osasquense de 21 anos conquiste suas primeiras vitórias. Confira a entrevista no vídeo abaixo:

— A gente tem que ter paciência e esperar o tempo certo para a gente ver o Gabriel numa disputa por vitórias. Logicamente, nesse momento é apenas numa situação de sorte. Caso chova, caso aconteçam situações inesperadas em uma corrida, ele poderia ter uma chance — analisou Felipe Massa à reportagem do Lance!.

Estreante na F1, Bortoleto marcou 19 pontos na temporada. Para Felipe Massa, o osasquense precisa de um carro melhor para lutar por vitórias, mas já mostrou ter talento para isso:

— Acho que a gente está num bom caminho. O Gabriel está fazendo um excelente ano de estreia e depende, logicamente, de um carro competitivo e de outras coisas para ele entrar nesse caminho de lutar por vitórias. Mas talento ele mostrou que tem.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Carro pode ser um diferencial para as próximas temporadas da F1

Em 2024, a Sauber, atual equipe de Gabriel Bortoleto, terminou na última colocação do campeonato de equipes da F1. Neste ano, a escuderia está na penúltima posição. Pode parecer pouco, mas a equipe saiu de quatro pontos marcados em toda a temporada passada para os atuais 60 pontos. Para Felipe Massa, atualmente Bortoleto não possui carro o suficiente para disputar vitórias na F1.

— A gente sabe que é muito difícil (vencer) numa situação normal, dependendo do carro que ele tem, que melhorou muito esse ano, mas ainda não é do jeito que tem que ser para você estar lutando por vitórias — explicou Massa.

No próximo ano, a Sauber passará por uma transformação e se tornará Audi. Bortoleto é uma das apostas para a equipe crescer na F1.