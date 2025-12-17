Reginaldo Leme lamenta fala de Bonner sobre F1 na Band: 'Infeliz'

A mudança da Fórmula 1 (F1) da Band para a Globo continua sendo assunto entre os nomes que comandaram a categoria na emissora paulista. Em vídeo no seu canal pessoal, o comentarista Reginaldo Leme lamentou a fala de William Bonner feita em um evento oficial da Globo, no qual o apresentador insinuou que a F1 ficou escondida na Band.

— No ano que vem, a Fórmula 1 estará na Globo. E vocês sabem o que é a Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… — havia dito Bonner durante o evento "Up front", que apresentou as novidades da Globo para 2026.

William Bonner alfineta Band (Fotos: reprodução / Globo / Band)

Dois meses depois, Reginaldo Leme lamentou a postura de Bonner, que é amigo pessoal do comentarista. O jornalista afirmou que a declaração do ex-apresentador do Jornal Nacional foi infeliz e que a emissora carioca irá se aproveitar do "que a Band resgatou".

— O Bonner é um amigo pessoal, mas ele foi muito infeliz nessa declaração dizendo que a F1 ficou escondida na Band. Pelo contrário: Globo vai pegar esse momento bom da F1, que a Band resgatou. Em algum momento, o meu amigo Bonner vai entender — disse Reginaldo leme no "AutoMotor", canal no YouTube do comentarista.

Reginaldo Leme em entrevista ao Lance! (Foto: Lance!)

O jornalista completou dizendo que a apresentação no Up Front foi montada para ridicularizar a Band. Entretanto, mesmo assim, Bonner errou:

— Mas tenho uma outra teoria. O Bonner não faria aquilo, não está no "ser" dele. Ele errou, mas escorregou dentro do tema daquela apresentação da F1 na Globo. Aquela apresentação foi feita para ridicularizar a Band. Foi um tema criado por alguém, que não passou por gente séria da Globo. Tanto que a direção imediatamente entrou em contato com a Band para se desculpar sobre aquilo.

Globo confirma corridas na TV Aberta e programa para a F1

A Globo seguirá no padrão que já usava quando estava com os direitos da F1: a cobertura mais completa será no Sportv, canal fechado, com algumas corridas e compactos ficando na TV aberta. O canal aberto transmitirá 15 corridas, enquanto 9 serão exclusivas do Sportv.

Além disso, os jornais da Globo também terão presença da categoria. A novidade é um programa às sextas-feiras que falará sobre assuntos relacionados ao esporte. A emissora não trouxe mais detalhes sobre a produção:

— Na TV Globo, além de 15 corridas transmitidas ao vivo e nove compactos com os melhores momentos, a Fórmula 1 estará presente nos principais telejornais e programas esportivos da emissora. Entre as novidades, um novo programa nas noites de sexta-feira que antecedem os GPs promete aquecer os motores para o fim de semana.