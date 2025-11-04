Bortoleto se anima para estreia em Interlagos na F1: 'Irreal'

O brasileiro Gabriel Bortoleto fará a sua estreia no Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 (F1), em São Paulo. O piloto osasquense está animado para correr diante de seu povo, como ele mesmo descreve. Como Interlagos está fora do calendário da base internacional, a prova também marca o retorno de Bortoleto ao templo do automobilismo brasileiro.

— Cresci em São Paulo e sempre sonhei em correr em Interlagos, e fazer isso como piloto de Fórmula 1 é algo que estou realmente ansioso para realizar. Parece quase irreal. Todo o trabalho que minha família e eu dedicamos ao longo dos anos valeu a pena, e mal posso esperar para finalmente entrar na pista diante do meu povo — disse o brasileiro.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto chega embalado por conta dos resultados que a Sauber vem tendo na F1. No GP do México, última etapa, o brasileiro voltou a pontuar. Para o Brasil, as expectativas não são baixas: ele esperar terminar, mais uma vez, na zona de pontuação da etapa:

— Tivemos alguns bons resultados como equipe recentemente, então o objetivo é continuar trabalhando, aproveitar ao máximo cada oportunidade e, com sorte, conquistar outro top-10 aqui em casa.

Corrida sprint dá menos tempo para pilotos e equipes da F1

Mesmo animado para a prova em casa, ele afirmou que não vai perder o foco. O fim de semana sprint exige maior cuidado das equipes, pois tudo precisa ser acertado em uma única sessão de treino livre. Também é uma oportunidade de Bortoleto marcar mais pontos na corrida sprint, caso termine entre os três primeiros.

— Isso não muda meu foco para o fim de semana. Estou totalmente preparado para a corrida e para entregar o melhor desempenho. É mais uma Sprint, dando menos tempo para deixar tudo na melhor forma possível — analisou.