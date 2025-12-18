Max Verstappen revela novatos que mais o impressionaram na F1 2025

Max Verstappen terminou o ano da Fórmula 1 com o vice-campeonato, após uma arrancada histórica. O piloto da Red Bull tem uma relação próxima com os novatos na elite do automobilismo mundial, mas, em entrevista ao canal "ViaPlay", revelou quais foram os que mais o impressionaram na temporada.

Em declarações anteriores, Verstappen havia dito que já prestava atenção em Gabriel Bortoleto antes mesmo dele subir à F1. O piloto chegou até a alertar a Red Bull sobre o brasileiro. Mesmo assim, foi cauteloso ao falar sobre os novatos.

— É difícil dizer. Todos eles causaram impacto em certos momentos. Eles também cometeram seus erros como novatos, e é assim que acontece — disse Verstappen.

— Acho que Bortoleto, em termos de potencial, junto com o Kimi (Antonelli) são talentos brutos. Eu pessoalmente acho — completou.

Neste ano, os pilotos que correram na Fórmula 1 pela primeira vez foram Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull).

Entre os novatos, Kimi Antonelli foi o que mais acumulou pontuação (150) no Mundial de Pilotos, terminando na sétima posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 19º colocado, com 19 pontos.

Max Verstappen define novo número para a F1 2026

Com a conquista de Lando Norris no Mundial de Pilotos da F1 2025, Verstappen terá que trocar seu número. Em entrevista ao canal "Viaplay", o tetracampeão do mundo confirmou que abandonará o #33 para correr com seu "número favorito".

— Não será o número 33. Meu número favorito sempre foi o 3, além do 1. Agora podemos fazer a troca. Passarei a utilizar o 3 — disse o holandês.

No ano em que chegou à Fórmula 1, Max não pôde utilizar o número #3 por causa de Daniel Ricciardo, seu ex-companheiro na Red Bull. Com o australiano fora das pistas, o holandês enfim conquista a oportunidade de escolher e usar o símbolo preferido.