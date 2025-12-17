Seta nos carros da F1? Entenda novo mecanismo para 2026

Nesta quarta-feira (17), a Fórmula 1 (F1) divulgou um novo vídeo promocional do carro de 2026, temporada com grandes mudanças no regulamento. Um detalhe que chamou atenção foram as luzes que aparecem na parte dianteira do carro. O novo dispositivo parece ser as tradicionais setas usadas em veículos convencionais, mas ele é bem diferente.

As luzes instaladas ma parte dianteira são, na verdade, uma réplica das luzes usadas na traseira dos monopostos. Elas provavelmente servirão como um reforço das informações passadas pelas luzes de trás, que têm função de deixar o piloto que está atrás informado sobre o carro da frente.

As luzes são usadas, principalmente, em situação de chuva. Quando os carros passam na pista molhada, é formado um grande spray de água. As luzes têm como função atravessar esse spray para o piloto que está atrás saiba que há outro carro na frente.

Luzes no carro da F1 (Foto: reprodução / f1)

Além disso, o mecanismo também serve para indicar que o carro está em modo de recuperação de energia, ocasião em que os carros podem perder velocidade rapidamente. O sistema também é utilizado em voltas de formação e quando os pilotos vão entrar nos boxes, onde a velocidade também é reduzida bruscamente.

O novo sistema de luzes na frente nada mais é que um reforço dos cuidados que os pilotos devem tomar estando na pista.

Algumas mudanças no regulamento da F1 para 2026

Ajustes na Sprint: Nos fins de semana com corrida sprint, a sessão de treino livre de 60 minutos que antecede a classificação poderá ser estendida em caso de interrupção por bandeira vermelha, a partir de 2026.

Nos fins de semana com corrida sprint, a sessão de treino livre de 60 minutos que antecede a classificação poderá ser estendida em caso de interrupção por bandeira vermelha, a partir de 2026. Aumento de Pessoal: O limite de pessoal operacional das equipes foi provisoriamente elevado para 60 pessoas, buscando garantir que as escuderias possam operar com eficácia a nova geração de carros.

O limite de pessoal operacional das equipes foi provisoriamente elevado para 60 pessoas, buscando garantir que as escuderias possam operar com eficácia a nova geração de carros. Simplificação Técnica: Houve simplificação nos procedimentos de paralisação e retomada das corridas. Além disso, a limitação no uso de pneus de pista seca durante classificações sprint será mantida mesmo em condições de chuva.

Houve simplificação nos procedimentos de paralisação e retomada das corridas. Além disso, a limitação no uso de pneus de pista seca durante classificações sprint será mantida mesmo em condições de chuva. Nova Seção Regulatória: Aprovou-se a criação da seção "Provisões Regulatórias Gerais" para evitar contradições e garantir maior consistência entre os regulamentos.

