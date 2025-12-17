Após vice, Max Verstappen define novo número para a F1 2026

Quem começou a acompanhar a Fórmula 1 nos últimos quatro anos, nem imaginava que o número de origem de Max Verstappen é o #33. O holandês assumiu o número #1 como destaque após o primeiro título mundial, mas precisará trocar com a conquista de Lando Norris no Mundial de Pilotos da F1 2025.

Vale destacar que, desde 2014, apenas o campeão do ano anterior tinha a possibilidade de abandonar o seu número de estreia. No entanto, essa regra vai mudar com o novo regulamento da F1 a partir da temporada 2026.

A mudança no regulamento, inclusive, ajudou a Verstappen decidir por uma nova troca de número, sem voltar ao escolhido em sua primeira temporada na Fórmula 1. Em entrevista ao canal "Viaplay", o tetracampeão do mundo confirmou que abandonará o #33 para correr com seu "número favorito".

— Não será o número 33. Meu número favorito sempre foi o 3, além do 1. Agora podemos fazer a troca. Passarei a utilizar o 3 — disse o holandês.

No ano em que chegou a Fórmula 1, Max não pôde utilizar o número #3 por causa de Daniel Ricciardo, seu ex-companheiro na Red Bull. Com o australiano fora das pistas, o holandês enfim conquista a oportunidade de escolher e usar o símbolo preferido.

Título de Lando Norris tira numéro 1 de Verstappen

Além de quebrar a sequência de títulos de Verstappen, Lando Norris ainda o obrigou a mudar de "cara" para a próxima temporada da F1. O britânico decidiu que vai honrar o seu primeiro campeonato com o número #1, abandonando o tradicional #4 que usa desde 2019.

Segundo Norris, a mudança será uma representação e homenagem ao trabalho de toda a equipe da McLaren durante este ano. O time dominou em 2025 e conquistou o título do Mundial de Construtores com sete provas de antecedência.

— Todos os meus mecânicos, engenheiros, todos que são parte da McLaren também precisam ter esse reconhecimento. Então não é por mim, é por eles também. Pelo orgulho, saber que colocaram muito trabalho e esforço naquilo que podem, para que também possam dizer 'somos número 1'. Não é tão legal quando você diz 'somos número 4 — disse Lando Norris à "Sky Sports".

Embora seja uma tradição, nem todos os pilotos decidem por aderir o novo número. Lewis Hamilton, por exemplo, escolheu não deixar o tradicional 44 durante sua sequência vitoriosa ao lado da Mercedes.