O Grande Prêmio da Inglaterra acontece neste domingo (6). A clássica prova da F1 já foi palco de forte batida envolvendo Lewis Hamilton e Max Verstappen. Os pilotos, que concorriam ao título de 2021 da Fórmula 1, largaram um atrás do outro em Silverstone e Verstappen acabou indo para fora.

Hamilton venceu a corrida, disputada no país do heptacampeão mundial. O piloto sofreu uma punição de 10 segundos, ultrapassou Charles Leclerc nas últimas voltas e conquistou o lugar mais alto do pódio. Max Verstappen saiu consciente do carro, fez exames no centro médico do circuito e levado a um hospital ainda durante a prova.

O acidente foi um dos momentos mais marcantes da disputa entre os pilotos durante a temporada 2021 da F1, que deu o primeiro título a Max Verstappen. Outro acidente que marcou a disputa foi a batida entre os pilotos no GP da Itália, em Monza. Na ocasião, Verstappen foi considerado culpado e recebeu punição de perda de três posições no grid da etapa seguinte.

Relembre prova de 2024

No ano passado, Lewis Hamilton foi o vencedor da corrida. O pódio foi completado por Max Verstappen e Lando Norris (Ferrari).

PÓDIO: Lewis Hamilton (1º), Max Verstappen (2º) e Lando Norris (3º)

POLE POSITION: George Russell (1:25.819)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Carlos Sainz (1:28.293)

Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de 2024 (Foto: Benjamin Cremel / AFP)

GP da Inglaterra; veja onde assistir e horários da F1

➡️ Sexta-feira, 4 de julho

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 5 de julho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de julho

🏎️ Corrida: 11h — Band e F1TV

*Horários de Brasília