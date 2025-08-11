Bortoleto analisa ‘grande salto’ da Sauber e projeta futuro na F1

A Sauber vive momento de recuperação na temporada 2025 da Fórmula 1. Em sua temporada de estreia, Gabriel Bortoleto acredita que a equipe tem condições de brigar por pontos com frequência até o fim do ano e se inspira no pódio de Nico Hülkenberg na Inglaterra para buscar o feito. Além disso, disse que a equipe precisa se preparar para brigar por pódios no próximo ano — quando começará a correr com o nome Audi.

Após sofrer com a ineficiência do C45 no início do campeonato, a Sauber vem em crescimento desde o GP da Espanha e pontuou nas últimas seis etapas. Aproveitando o embalo, Bortoleto ficou no top-10 em três das últimas quatro e comemorou o momento.

— Estou confiante, temos um bom carro. Talvez não possamos lutar por pontos em todas as pistas, mas acredito que na maioria delas sim. Comparado ao início do ano, demos um grande salto. Houve momentos em que largávamos na última fila, mas agora a situação está bem melhor — avaliou o piloto em declaração à versão italiana do portal Motorsport.

Apesar de evitar fazer previsões mais concretas sobre o próximo ano, o brasileiro deixou claro qual o objetivo da equipe: brigar por pódios com mais frequência.

— É difícil, senão impossível, fazer previsões. Não saberemos onde estaremos até começarmos a andar na pista. Mas precisamos estar prontos para lutar por pódios ou pontos — ponderou.

Seguindo os "passos" de Hulkenberg na F1

Além disso, o novato também comentou o pódio conquistado por Hülkenberg no GP da Inglaterra, em Silverstone. O alemão cruzou a linha de chegada em terceiro, resultado que marcou um dos melhores desempenhos recentes da Sauber. Bortoleto ainda confessa que usa o momento como motivação.

— Nico é uma grande pessoa e um ótimo piloto. Quando chegou em terceiro, foi emocionante. Tem me ajudado muito, aprendi e continuo aprendendo com ele. Ao ter uma boa relação com alguém, é natural compartilhar sua alegria, então para mim foi espontâneo ir até lá comemorar — contou o brasileiro, que completou:

— Quando o vi erguer o troféu, pensei: "Beleza, vou me esforçar ao máximo, quero estar ali também". Aquela imagem me motivou muito — finalizou.

Oscar Piastri, Lando Norris e Nico Hulkenberg no pódio do GP da Inglaterra na F1 2025 (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.