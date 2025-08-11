Max Verstappen destaca importância de filha em má fase na F1: ‘Mais importante’
Tetracampeão mundial passa por fase complicada na atual temporada da Fórmula 1
Tetracampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen se tornou pai recentemente após o nascimento de Lily, fruto do relacionamento com a brasileira Kelly Piquet. Em má fase na temporada, o piloto da Red Bull ressaltou a importância da filha para manter a calma em meio ao momento instável que vive no campeonato.
Verstappen foi o tema principal do novo vídeo da série "Behind the Charge", publicada pelo canal oficial da Red Bull no YouTube. O holandês, que foi só nono colocado no GP da Hungria, destacou a importância da chegada de Lily em sua vida.
— Mesmo quando você tem resultados decepcionantes como esse, você precisa erguer a cabeça e continuar — comentou Max, que chegou a 200 corridas pela equipe no último fim de semana, em Hungaroring.
— Mesmo se você teve uma corrida ruim ou um final de semana ruim, quando você volta para casa, isso não importa realmente, importa? Você vê a bebêzinha sorrindo para você e fica tipo: "está bem, a vida continua". No final do dia, isso é o mais importante — acrescentou o piloto.
Além de Lily, Kelly também é mãe de Penelope. E apesar de não ser pai biológico de Penelope, Verstappen já se considerava um “pai bônus” para ela. Agora, a casa conta com quatro integrantes e parece tranquilizar o piloto das frustrações que a F1 tem trazido a ele.
Fase difícil de Verstappen na F1 2025
Após conquistar quatro títulos consecutivos entre 2021 e 2024, Verstappen enfrenta um ano mais complicado nas pistas. O holandês ocupa a terceira colocação no Mundial de Pilotos, com 187 pontos, enquanto o líder Oscar Piastri, da McLaren, já chega a 284.
Vale ressaltar que dos 194 pontos que a esquadra taurina conquistou no ano, apenas 7 não foram somados por Max. A Red Bull é somente a quarta colocada no Mundial de Construtores.
Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.
