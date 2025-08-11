menu hamburguer
Max Verstappen destaca importância de filha em má fase na F1: ‘Mais importante’

Tetracampeão mundial passa por fase complicada na atual temporada da Fórmula 1

Max Verstappen deixa o GP da Áustria (foto: Jure Makovec / AFP)
imagem cameraMax Verstappen deixa o GP da Áustria (foto: Jure Makovec / AFP)
0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
13:46
  • Matéria
  • Mais Notícias

Tetracampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen se tornou pai recentemente após o nascimento de Lily, fruto do relacionamento com a brasileira Kelly Piquet. Em má fase na temporada, o piloto da Red Bull ressaltou a importância da filha para manter a calma em meio ao momento instável que vive no campeonato.

Relacionadas

➡️ Lando ou Piastri? IA aponta o campeão da F1 2025

Verstappen foi o tema principal do novo vídeo da série "Behind the Charge", publicada pelo canal oficial da Red Bull no YouTube. O holandês, que foi só nono colocado no GP da Hungria, destacou a importância da chegada de Lily em sua vida.

— Mesmo quando você tem resultados decepcionantes como esse, você precisa erguer a cabeça e continuar — comentou Max, que chegou a 200 corridas pela equipe no último fim de semana, em Hungaroring.

— Mesmo se você teve uma corrida ruim ou um final de semana ruim, quando você volta para casa, isso não importa realmente, importa? Você vê a bebêzinha sorrindo para você e fica tipo: "está bem, a vida continua". No final do dia, isso é o mais importante — acrescentou o piloto.

Além de Lily, Kelly também é mãe de Penelope. E apesar de não ser pai biológico de Penelope, Verstappen já se considerava um “pai bônus” para ela. Agora, a casa conta com quatro integrantes e parece tranquilizar o piloto das frustrações que a F1 tem trazido a ele.

Fase difícil de Verstappen na F1 2025

Após conquistar quatro títulos consecutivos entre 2021 e 2024, Verstappen enfrenta um ano mais complicado nas pistas. O holandês ocupa a terceira colocação no Mundial de Pilotos, com 187 pontos, enquanto o líder Oscar Piastri, da McLaren, já chega a 284.

Vale ressaltar que dos 194 pontos que a esquadra taurina conquistou no ano, apenas 7 não foram somados por Max. A Red Bull é somente a quarta colocada no Mundial de Construtores.

Max Verstappen após o treino classificatório, ao lado de Piastri, no GP da Inglaterra (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Max Verstappen após o treino classificatório, ao lado de Piastri, no GP da Inglaterra (Foto: Ben STANSALL / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

