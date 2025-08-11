Disputa entre Alonso e Hamilton ainda ‘assombra’ McLaren na F1

A McLaren decidiu manter a política de igualdade de condições entre seus pilotos Lando Norris e Oscar Piastri na disputa pelo título da Fórmula 1. A decisão da equipe se mantém, apesar dos riscos que essa estratégia já representou para a equipe britânica - com o duelo entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso em 2007. Com apenas nove pontos "entre" os dois competidores e dez GPs ainda por disputar na temporada 2025, a escuderia defende que ambos tenham as mesmas oportunidades na pista.

A filosofia de corrida da McLaren ficou evidente na etapa da Hungria, quando Norris, após perder posições na largada, pôde adotar uma estratégia de apenas uma parada nos boxes, fator determinante para sua vitória. Em Spa, na semana anterior, a situação se inverteu quando a escolha de Norris por pneus mais duros não funcionou como esperado.

— Sabemos do risco de não apoiar um único piloto, mas daremos a Oscar e Lando oportunidades iguais de lutar na pista para vencer o campeonato mundial de pilotos. Isso é empolgante para nós e para o esporte — afirmou Brown.

Disputa histórica na McLaren

A decisão da McLaren tem precedentes históricos na própria equipe britânica. Durante a temporada de 2007, a escuderia enfrentou situação semelhante, quando a rivalidade entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton beneficiou Kimi Raikkonen. Na época, o piloto da Ferrari conquistou o título mundial enquanto os pilotos da McLaren disputavam entre si.

Fernando Alonso e Lewis Hamilton no pódio da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Twitter)

Em "paralelo", Norris e Piastri parecem demonstrar respeito mútuo e seguir as "regras papaia" estabelecidas pela equipe, embora alguns momentos de tensão tenham ocorrido. No Canadá, por exemplo, houve um acidente entre os dois pelo qual o britânico foi responsabilizado. Já em Monza, uma manobra do líder do Mundial de Construtores sobre o companheiro na Curva 3 resultou na perda de posição para Charles Leclerc.

As disputas entre os pilotos da McLaren têm acontecido em diversos circuitos do calendário, com destaque para as corridas em Spa e Hungaroring nas últimas semanas. A primeira teve Piastri como vencedor, enquanto Norris levou a melhor na Hungria. Esse "confronto" foi analisado por Zak Brown.

— É claro que reconhecemos que incidentes aconteceram e acontecerão novamente. O que importa é o quanto você está preparado para esses momentos. Acreditamos que os benefícios de correr dessa forma superam em muito as consequências, apesar do fato de sabermos que podem ocorrer incidentes — disse o CEO da McLaren.

Apesar dos problemas no passado, Brown ainda defende com convicção a estratégia adotada pela equipe.

— Em primeiro lugar, eu já disse isso antes, mas realmente acredito que temos a melhor dupla de pilotos da F1 e não a trocaria por nenhuma outra. Em segundo lugar, quando você tem dois pilotos disputando o campeonato mundial, há naturalmente muita empolgação - e nós compartilhamos essa empolgação. Não há nada que gostemos mais do que ver esses caras lutando. Portanto, que vença o melhor — declarou o dirigente.

Enquanto isso, a McLaren continuará permitindo que seus pilotos adotem estratégias individuais nas próximas corridas, confiando que ambos manterão o respeito mútuo apesar da crescente pressão pelo título. O chefe da equipe, Andrea Stella, também comentou sobre a abordagem da McLaren.

— Estamos correndo de uma maneira que é aberta e dá aos nossos pilotos a oportunidade de expressar seus talentos, suas aspirações, sua qualidade, seu desenvolvimento constante. É para isso que estamos aqui, e somos muito privilegiados por estarmos nessa posição. Não apenas com a equipe que temos, mas com Oscar e Lando, que são dois grandes pilotos, e, acima de tudo, dois grandes indivíduos — disse Stella.

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.