Brasil estreia contra dominicanas no Mundial de vôlei sub-19

A seleção brasileira feminina de vôlei sub-19 enfrenta a República Dominicana na abertura do Campeonato Mundial da categoria nesta quarta-feira (2), às 16h15 (horário de Brasília). O jogo acontece em Vrnajcka Banja, na Sérvia, pela primeira rodada do grupo B da competição, que reúne 24 equipes divididas em quatro grupos.

O time brasileiro, sob comando do técnico Maurício Thomas, finaliza uma preparação iniciada em março deste ano no Centro de Desenvolvimento do Voleibol de Saquarema. A formação da equipe incluiu avaliações em competições nacionais como os Campeonatos Brasileiros de Seleções e os Campeonatos Brasileiros Interclubes, além de indicações de técnicos de todas as regiões do país.

Antes do Mundial, a delegação brasileira passou pelo Centro de Treinamento do voleibol brasileiro em Metz, na região francesa de Moselle, onde realizou quatro jogos-treino contra as seleções da Alemanha e da China. Esta etapa complementou o trabalho desenvolvido em Saquarema.

— O trabalho da CBV com as categorias de base visa desenvolver novos talentos que possam seguir atuando e defendendo as cores do Brasil até a seleção adulta. Para isso disponibilizamos tudo que temos ao nosso alcance para que essas atletas possam desenvolver seu potencial físico e técnico. E aí entram nossas comissões técnicas qualificadas, nossa estrutura em Saquarema, o intercâmbio feito em nosso centro de treinamento na Europa, na França. O Campeonato Mundial é um dos momentos mais importantes dentro deste processo, mas, além do resultado, queremos formar novos valores para o voleibol brasileiro — afirmou Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.

O grupo brasileiro reúne atletas que conquistaram o título sul-americano da categoria no ano passado e outras que disputaram o Mundial sub-17 em 2024. A seleção conta com 12 jogadoras: as opostas Luize Tavares e Vallentina Rohsig; as levantadoras Luanna Markus e Maria Eduarda de Lima; as ponteiras Giovanna Micaelli, Laura Maccarone, Marina Maccarone e Mikaela Hestmann; as centrais Giovana Guimarães, Lara Gabrielle e Nayla Ferreira; e a líbero Vitória Belfort.

O técnico Maurício Thomas destacou a importância do alinhamento com as seleções adultas.

— Alinhamos essas análises com as ideias de nosso coordenador técnico, que é o José Roberto Guimarães, que coordena todo o trabalho nas equipes de base. E esse alinhamento vai ao encontro do que as equipes adultas vêm enfrentando no âmbito mundial. O voleibol evoluiu e todo o cenário internacional é muito equilibrado, pelo menos oito equipes no mundo têm condições de serem campeãs. Essa nossa preparação leva tudo isso em consideração, temos o intuito de atender a seleção adulta e voltar a subir no pódio nas competições de base — declarou.

Na primeira fase do Mundial, todas as seleções jogam entre si dentro dos grupos. Os quatro melhores de cada chave avançam para a fase eliminatória. O Brasil está no grupo B com República Dominicana, Porto Rico, Argentina, Taipé Chinês e Sérvia. Caso avance, a seleção brasileira poderá enfrentar equipes do grupo D, que inclui China, Japão e Itália.

Seleções participantes do mundial de vôlei sub 19 feminino (Foto: FIVB)

— Nossa equipe é formada por atletas muito jovens, e muito altas, com potencial de futuro enorme, mas que ainda precisa de mais experiência, mais rodagem. Por isso priorizamos uma mescla da seleção que conquistou o título sul-americano da categoria no ano passado, com atletas que disputaram o mundial sub-17 em 2024. O período em Saquarema e os jogos contra a Alemanha e a China no nosso centro de treinamento na França trouxeram experiências muito valiosas para este time — disse Thomas.

O Brasil possui histórico de 10 medalhas na competição: três de ouro, quatro de prata e três de bronze. O Campeonato Mundial Sub-19 feminino é realizado em conjunto pela Sérvia e Croácia em julho de 2025.

— Nosso grupo no Mundial é duro, e o nosso cruzamento na próxima fase é com o grupo D que tem a China, o Japão e a Itália. Sabemos da importância de se preparar bem, aproveitar todas as oportunidades para conseguirmos dar o melhor na competição — afirmou o treinador.

Agenda da Seleção no Mundial de vôlei sub-19

PRIMEIRA FASE - GRUPO B