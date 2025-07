F1: equipe de Bortoleto inaugura centro tecnológico visando 2026

A Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto na F1, anunciou nesta terça-feira (1) a inauguração de um novo centro de tecnologia da equipe. A construção fica no chamado "vale do automobilismo", no Reino Unido, e tem área equivalente a 2050 campos de futebol.

Gabriel Bortoleto, da Sauber durante treino em Spielberg, Áustria (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O projeto visa a temporada de 2026 da Fórmula 1 em que a equipe suíça se tornará a Audi, marca alemã. O novo centro de tecnologia serve como suporte ao projeto da Audi em Hinwill, na Suíça. O local é onde os engenheiros que moram no Reino Unido ficarão, sem precisarem mudar de país.

A base fica no complexo Bicester Morion, onde empresas de automobilismo e aviação também desenvolvem projetos.

Chefe da Sauber exalta projeto

Mattia Binotto, atual chefe de equipe da Sauber e uma das cabeças para o projeto Audi, exaltou a inauguração do centro:

— A inauguração do Centro de Tecnologia da Sauber em Bicester Motion é um marco significativo enquanto nos preparamos para a chegada da Audi à Fórmula 1. A instalação nos permitirá explorar o conjunto de talentos do Vale do Automobilismo e fortalecer ainda mais nossas capacidades técnicas. O apoio que o centro dará a Hinwil será importante para o nosso sucesso a longo prazo.

Mattia Binotto (Foto: Divulgação/Audi Sports)

Já o CEO do Vale do Automobilismo, Daniel Geoghegan, destacou a proximadade que a Sauber ganha de outras empresas da indústria automotiva:

— Damos as boas-vindas à Sauber neste passo emocionante da transformação na Audi F1. É entusiasmante que a Bicester Motion tenha sido escolhida como sua base no Reino Unido, conectando às operações na Suíça e na Alemanha para apoiar sua visão de oferecer sustentabilidade, inovação e desempenho máximo no automobilismo. Eles se juntam a muitas outras empresas pioneiras do setor automotivo e de aviação, juntamente com a Motorsport UK, órgão regulador dessa grande indústria, já sediada aqui. Estamos ansiosos para ver a equipe se desenvolver e sua transformação continuar dentro e fora das pistas.