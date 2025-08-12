Fórmula 1 2026: nomes confirmados e o quebra-cabeça do grid

A temporada 2025 está em pausa e os fãs de Fórmula 1 utilizam esse tempo para especular sobre o novo regulamento e quem serão os confirmados pilotos de cada equipe. Além da entrada da Cadillac, nova equipe no grid.

O único brasileiro representante na competição de automobilismo, Gabriel Bortoleto tem contrato para correr pela Audi (atual Sauber) no ano que vem. Veja a situação de cada equipe para 2026:

Gabriel Bortoleto em coletiva em Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)

McLaren

A McLaren já definiu sua dupla para a temporada de 2026. Lando Norris tem contrato com a equipe até o fim de 2026, ao lado do australiano Oscar Piastri, que teve seu vínculo renovado até o fim de 2028.

Ferrari

A Scuderia Ferrari se antecipou e já garantiu uma de suas duplas, com Charles Leclerc, até 2029, e o heptacampeão Lewis Hamilton, que iniciou neste ano seu vínculo “multianual” com a equipe italiana, estando garantido pelo menos até o fim de 2026.

Mercedes

A equipe alemã é um dos grandes focos do mercado de pilotos. Atualmente, a Mercedes tem duas vagas em aberto para 2026 e a tendência é de que George Russell, um dos principais nomes do grid, renove seu contrato em breve. Já Kimi Antonelli, que também tem vínculo somente até o fim deste ano, é visto pela escuderia como um prodígio para o futuro, e sua renovação é esperada para os próximos meses.

Red Bull Racing

Mesmo com especulações que indicavam uma possível ida para a Mercedes, o tetracampeão Max Verstappen confirmou a permanência na RBR, onde tem contrato até o fim de 2028. A segunda vagaestá entre Yuki Tsunoda, atual piloto titular, Isack Hadjar e Arvid Lindblad.

Alpine

A Alpine tem uma de suas vagas preenchidas pelo francês Pierre Gasly, que renovou seu contrato no fim de 2024 de forma plurianual e tem presença garantida no time por pelo menos mais duas temporadas. O outro assento, atualmente ocupado por Franco Colapinto, ainda está em aberto. O argentino está sob pressão, e a equipe cogita o nome de Valtteri Bottas como possível substituto, além de ter três reservas disponíveis: Jack Doohan (ex-titular), Paul Aron e Kush Maini.

Aston Martin

A equipe britânica aposta no espanhol Fernando Alonso, de 44 anos, que tem contrato garantido com o time até o fim de 2026. Ao seu lado, Lance Stroll segue com um vínculo de duração não divulgada, mas a presença do canadense, filho de Lawrence Stroll, dono da equipe, é dada como certa.

Audi

A Audi entra na Fórmula 1 em 2026 com uma dupla já definida. O brasileiro Gabriel Bortoleto segue na equipe (que vai deixar de ser Sauber para se tornar Audi) com um vínculo válido, pelo menos, até o fim do próximo ano. Seu companheiro de equipe na Sauber, Nico Hülkenberg, também tem contrato até o fim de 2026.

Cadillac

A estreante norte-americana entra no grid com duas vagas em aberto. Para a primeira delas, a equipe busca um nome experiente e tem como principais cotados Valtteri Bottas e Sergio Pérez. Para a segunda vaga, a equipe mira pilotos mais jovens, como o brasileiro Felipe Drugovich (atual reserva da Aston Martin), Mick Schumacher (ex-Haas) e Guanyu Zhou (ex-Sauber), embora a opção por dois veteranos não esteja descartada.

Haas

A Haas chega à temporada de 2026 com sua dupla definida e garantida. O vínculo multianual do francês Esteban Ocon começou neste ano, e o piloto está garantido na equipe por pelo menos até o fim de 2026. Ao seu lado, o novato britânico Oliver Bearman segue o mesmo exemplo e também tem um contrato garantido por pelo menos até o fim de 2026.

RB

A equipe da RB (antiga AlphaTauri) tem duas vagas em aberto para 2026. O atual titular, Isack Hadjar, ainda não teve o contrato renovado, embora a tendência seja de que ele permaneça ou seja até promovido para a RBR. Já o neozelandês Liam Lawson tem seu vínculo encerrado neste ano e sua situação é incerta: se não permanecer, ele pode ser substituído por jovens como Arvid Lindblad, Pepe Martí ou Ayumu Iwasa.

Williams

A equipe inglesa também tem sua dupla definida e garantida para 2026. O tailandês Alexander Albon teve seu contrato renovado em 2024 e segue na Williams até o fim de 2026. Seu novo companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, assinou um vínculo multianual com o time e está garantido por pelo menos até o fim de 2026.