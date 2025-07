Fisiculturista angolano faz declaração polêmica: ‘Serei melhor que Cbum e Ramon Dino’

Yuri Valentin, renomado fisiculturista da International Fitness and Bodybuilding Federation (IFBB), causou alvoroço na internet ao fazer uma declaração ousada. O atleta angolano afirmou que, se combinasse sua genética única com um suporte profissional adequado – incluindo investimento financeiro e estrutural –, ele poderia superar até mesmo ícones do fisiculturismo como Cbum e Ramon Dino. Essa afirmação ousada foi feita durante sua participação em um podcast do Canal "Fly Skuad TV" no YouTube. Confira o vídeo abaixo:

- Mas com a genética que eu tenho, eu acredito que se eu tiver ao lado dos melhores, eu serei o melhor. Assim de boca cheia, eu te digo que seria o melhor. [Toma, ao lado do Cbum e Ramon Dino] Serei o melhor. Sabe o porquê que eu te digo que seria o melhor? Porque com pouco que eu tenho, consegui ser campeão do mundo e liderar uma federação (IFBB) - disse Yuri Valentin.

Quem é Yuri Valentin?

Yuri Valentin, um fisiculturista angolano de 30 anos, alcançou um marco importante em sua carreira ao conquistar o título de campeão no renomado IFBB Elite Pro – México 2024. Esta vitória não só representa um triunfo pessoal para Yuri, mas também um feito histórico para Angola, destacando o talento e a dedicação do atleta no cenário internacional. Patrocinado pelo Banco KEVE, Yuri enfrentou e superou diversos desafios para atingir este notável feito, que se soma a uma série de outras vitórias internacionais ao longo dos últimos anos.

Sua jornada de sucesso começou em 11 de outubro de 2018, quando Yuri foi coroado Campeão Africano na África do Sul. Este título foi apenas o início de uma trajetória brilhante. No ano seguinte, em 9 de maio de 2019, ele conquistou o título de Campeão Nacional Angolano, solidificando sua posição como um dos principais fisiculturistas do país.

Após alguns anos de dedicação e treinamento intensivo, Yuri brilhou novamente em 18 de dezembro de 2022, ao se tornar Campeão MR & MS WORLD em Dubai, uma competição de prestígio que atrai atletas de elite de todo o mundo. Em 15 de outubro de 2023, ele continuou sua série de vitórias ao ser nomeado Campeão Mundial em Madrid, demonstrando mais uma vez sua habilidade excepcional e determinação inabalável.

Finalmente, em 31 de setembro de 2024, Yuri Valentim alcançou o título de Campeão MR. MEXICO PRO, consolidando sua posição como uma força dominante no fisiculturismo internacional. Sua impressionante carreira e conquistas são um testemunho de seu talento extraordinário e trabalho árduo, inspirando muitos outros atletas em Angola e ao redor do mundo.

