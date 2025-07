F1: Mercedes vê Verstappen como opção a longo prazo

As especulações sobre uma possível transferência de Max Verstappen para a Mercedes voltaram a ganhar força nas últimas semanas dentro da F1. Embora o chefe da Red Bull, Christian Horner, tenha sido categórico ao negar qualquer chance de saída do tetracampeão mundial, Toto Wolff, chefe da Mercedes, deixou claro que a equipe alemã ainda mantém interesse, especialmente de olho no futuro.

Verstappen tem contrato com a Red Bull até o fim de 2028, e o próprio piloto neerlandês já afirmou que não há nenhuma intenção imediata de sair. Horner reforçou essa posição ao responder às recentes declarações tanto de Wolff quanto de George Russell, piloto das Flechas de Prata. Segundo o dirigente, os rumores dentro do paddock irritam Verstappen.

— Acho que Max fica bastante irritado com isso. Temos sido muito claros quanto ao contrato com ele até 2028, então tudo que está sendo dito não passa de especulação. Não damos muita atenção a isso — declarou Horner à "Sky Sports F1".

George Russell, da Mercedes, durante treino em Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)

Apesar disso, Wolff sinalizou que a Mercedes pensa além do momento atual. Em entrevista à "Sky Sports" alemã, o dirigente austríaco evitou entrar em polêmicas, mas deixou uma mensagem sugestiva:

— Claro que sabemos que há um contrato, ninguém duvida disso. Mas não se trata apenas do curto prazo. É sobre o longo prazo também — pontuou.

As últimas declarações de Wolff reabriram uma porta para futuras movimentações no grid da F1, mesmo que, por ora, o piloto do #1 siga firme no time taurino. Verstappen, vale ressaltar, é um desejo antigo de Wolff para a Mercedes.

O dirigente chegou a conversar com o neerlandês antes deste assumir um lugar de titular na Toro Rosso, em 2015. Depois, com a saída de Lewis Hamilton, sondou o tetracampeão mundial para ocupar o posto.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.

GP da Inglaterra; veja onde assistir e horários da F1

➡️ Sexta-feira, 4 de julho

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 5 de julho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de julho

🏎️ Corrida: 11h — Band e F1TV

*Horários de Brasília