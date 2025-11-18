F1: Gabriel Bortoleto se diz 'curioso' quanto ao GP de Las Vegas

O final de semana do Grande Prêmio do Brasil rendeu momentos de frustração para Gabriel Bortoleto, na sua estreia no Autódromo de Interlagos. O brasileiro bateu na corrida sprint, não participou da classificatória e novamente se chocou na corrida principal, logo na primeira volta. Agora, com a chave virada, o foco do piloto está no GP de Las Vegas, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro.

Novato na Fórmula 1, Bortoleto soma 19 pontos em corridas e é o 19º colocado do Mundial de Pilotos. A liderança é de Lando Norris, seguido por Oscar Piastri, companheiros de McLaren. Para o GP de Las Vegas, a 22ª etapa da temporada da F1, o piloto da Sauber busca colocar em prática os aprendizados que teve em Interlagos.

— Estou ansioso para voltar às pistas. O Brasil foi particularmente difícil, mas aprendi com isso. Tive um tempo tranquilo para descansar e agora estou pronto para seguir em frente. Las Vegas é uma pista nova para mim, e estou curioso para ver como tudo vai se encaixar, especialmente à noite, com as temperaturas mais baixas — revelou Bortoleto.

Gabriel Bortoleto na manhã em Interlagos (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)

Gabriel Bortoleto em mais um desafio inédito na F1

O GP de Las Vegas marca mais um desafio inédito na carreira de Bortoleto, já que o piloto nunca correu no Circuito de Las Vegas Strip. Além disso, a corrida será noturna e em temperaturas mais baixas. Considerando esses aspectos, o paulistano se mostrou "curioso" quanto à dinâmica das disputas.

— Las Vegas é uma pista nova para mim e estou curioso para ver como tudo vai se desenrolar, especialmente à noite, com as temperaturas mais baixas. Vai ser um desafio diferente, então quero aprender o circuito o mais rápido possível e estar na melhor condição possível para aproveitar ao máximo todas as oportunidades — disse Bortoleto.

— Meu objetivo é ter um fim de semana sólido, como temos tido recentemente, para começar esta reta final de campeonato com o pé direito — completou.