Fórmula 1

F1: Gabriel Bortoleto se diz 'curioso' quanto ao GP de Las Vegas

Brasileiro viveu um final de semana frustrado no GP do Brasil

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Marcelo Velloso
18/11/2025
21:49
Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)
O final de semana do Grande Prêmio do Brasil rendeu momentos de frustração para Gabriel Bortoleto, na sua estreia no Autódromo de Interlagos. O brasileiro bateu na corrida sprint, não participou da classificatória e novamente se chocou na corrida principal, logo na primeira volta. Agora, com a chave virada, o foco do piloto está no GP de Las Vegas, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro.

Novato na Fórmula 1, Bortoleto soma 19 pontos em corridas e é o 19º colocado do Mundial de Pilotos. A liderança é de Lando Norris, seguido por Oscar Piastri, companheiros de McLaren. Para o GP de Las Vegas, a 22ª etapa da temporada da F1, o piloto da Sauber busca colocar em prática os aprendizados que teve em Interlagos.

— Estou ansioso para voltar às pistas. O Brasil foi particularmente difícil, mas aprendi com isso. Tive um tempo tranquilo para descansar e agora estou pronto para seguir em frente. Las Vegas é uma pista nova para mim, e estou curioso para ver como tudo vai se encaixar, especialmente à noite, com as temperaturas mais baixas — revelou Bortoleto.

Gabriel Bortoleto na manhã deste sábado (8) em Interlagos (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Gabriel Bortoleto na manhã em Interlagos (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)

Gabriel Bortoleto em mais um desafio inédito na F1

O GP de Las Vegas marca mais um desafio inédito na carreira de Bortoleto, já que o piloto nunca correu no Circuito de Las Vegas Strip. Além disso, a corrida será noturna e em temperaturas mais baixas. Considerando esses aspectos, o paulistano se mostrou "curioso" quanto à dinâmica das disputas.

— Las Vegas é uma pista nova para mim e estou curioso para ver como tudo vai se desenrolar, especialmente à noite, com as temperaturas mais baixas. Vai ser um desafio diferente, então quero aprender o circuito o mais rápido possível e estar na melhor condição possível para aproveitar ao máximo todas as oportunidades — disse Bortoleto.

— Meu objetivo é ter um fim de semana sólido, como temos tido recentemente, para começar esta reta final de campeonato com o pé direito — completou.

