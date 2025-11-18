F1: Com Bortoleto, Sauber muda pintura do carro para últimas três corridas
A Audi assume o controle a partir de janeiro de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O GP de Las Vegas da Fórmula 1 acontece neste fim de semana, entre os dias 21 e 23 de novembro, e marca o início da rodada tripla que termina em Abu Dhabi. Assim como muitas equipes, a Kick Sauber, do brasileiro Gabriel Bortoleto, mudou a pintura dos carros. Veja fotos!
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A equipe resolveu manter as cores clássicas, verde e preto, mas introduziu um design diferente, que celebra o ritmo, desempenho e a jornada do time até aqui. A Kick Sauber chamou a pintura especial de "Final Lap" ("última volta", em português), com a bandeira quadriculada enrolada nas laterais do carro.
A equipe explicou o conceito da pintura, feita sob medida para o brilho neon de Las Vegas.
— Reimaginados em movimento, elementos quadriculados varrem a carroceria como se estivessem capturados no meio de um aceno na linha de chegada. Esses padrões dinâmicos fluem para texturas profundas de carbono preto e são destacados pelo verde elétrico característico da equipe, criando um visual cinético e confiante, que parece rápido, vibrante e totalmente em casa sob o brilho neon de Vega - explicou a Sauber.
Atualmente, a equipe ainda está na briga acirrada contra Racing Bulls, Aston Martin e Haas pelas posições intermediárias na tabela de construtores. A equipe marcou 62 pontos e busca se distanciar dos rivais para subir na classificação.
➡️Williams terá pintura especial no GP de Las Vegas; veja
Veja fotos da nova pintura da Sauber
➡️ F1: Verstappen revela aviso que deu a Red Bull sobre Gabriel Bortoleto
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias