imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

F1: Com Bortoleto, Sauber muda pintura do carro para últimas três corridas

A Audi assume o controle a partir de janeiro de 2026

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
11:36
Atualizado há 2 minutos
Foto: Divulgação Sauber
imagem cameraFoto: Divulgação Sauber
  • Matéria
  • Mais Notícias

O GP de Las Vegas da Fórmula 1 acontece neste fim de semana, entre os dias 21 e 23 de novembro, e marca o início da rodada tripla que termina em Abu Dhabi. Assim como muitas equipes, a Kick Sauber, do brasileiro Gabriel Bortoleto, mudou a pintura dos carros. Veja fotos!

A equipe resolveu manter as cores clássicas, verde e preto, mas introduziu um design diferente, que celebra o ritmo, desempenho e a jornada do time até aqui. A Kick Sauber chamou a pintura especial de "Final Lap" ("última volta", em português), com a bandeira quadriculada enrolada nas laterais do carro.

A equipe explicou o conceito da pintura, feita sob medida para o brilho neon de Las Vegas.

— Reimaginados em movimento, elementos quadriculados varrem a carroceria como se estivessem capturados no meio de um aceno na linha de chegada. Esses padrões dinâmicos fluem para texturas profundas de carbono preto e são destacados pelo verde elétrico característico da equipe, criando um visual cinético e confiante, que parece rápido, vibrante e totalmente em casa sob o brilho neon de Vega - explicou a Sauber.

Atualmente, a equipe ainda está na briga acirrada contra Racing Bulls, Aston Martin e Haas pelas posições intermediárias na tabela de construtores. A equipe marcou 62 pontos e busca se distanciar dos rivais para subir na classificação.

➡️Williams terá pintura especial no GP de Las Vegas; veja

Veja fotos da nova pintura da Sauber

Foto: Divulgação Sauber
Foto: Divulgação Sauber
Foto: Divulgação Sauber
Foto: Divulgação Sauber
Foto: Divulgação Sauber
Foto: Divulgação Sauber

➡️ F1: Verstappen revela aviso que deu a Red Bull sobre Gabriel Bortoleto

circulo com pontos dentroTudo sobre

