F1: Williams terá pintura especial no GP de Las Vegas; veja
Etapa é a 22ª da temporada
Nesta segunda-feira (17), a Williams revelou uma pintura personalizada para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 2025, a 22ª etapa da temporada. Na corrida, a escuderia, de Alexander Albon e Carlos Sainz, utilizará um carro de cores predominante pretas. O azul, cor tradicional da equipe, estará apenas nas laterais e na asa traseira.
A pintura faz referência a uma empresa de inteligência artificial que patrocina a equipe. Por isso, o layout do carro também apresentará detalhes nas cores do arco-íris, em faixas finais no monoposto. Segundo a Williams, a pintura também faz menção à iluminação da Strip, famosa via de Las Vegas que está na rota da corrida, que acontecerá à noite.
Série de pinturas especiais na F1
No GP dos Estados Unidos, no mês passado, a Williams também foi à pista com uma pintura especial, em referência ao vice-campeonato da escuderia em 2002. Já no GP de São Paulo, a equipe adotou um desenho diferenciado, escolhido em um concurso feito com torcedores.
Carro de Bortoleto para 2026 é revelado
A Audi revelou na última quarta-feira (12) o conceito visual do carro que utilizará em sua entrada oficial como equipe de fábrica na Fórmula 1 em 2026. As imagens do showcar (carro de exibição) apresentam a pintura que será utilizada pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.
O anúncio sinaliza o próximo passo na carreira do piloto, que atualmente completa sua temporada de estreia na categoria máxima do automobilismo.
