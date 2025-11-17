menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1: Verstappen revela aviso que deu a Red Bull sobre Gabriel Bortoleto

Os pilotos participaram de uma entrevista em podcast

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 17/11/2025
16:53
Bortoleto e Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Piloto da Sauber e novato na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto construiu uma grande amizade com o holandês Max Verstappen. O tetracampeão, em entrevista ao podcast "Pelas Pistas", revelou que já prestava atenção no brasileiro antes mesmo dele subir à F1. Segundo ele, chegou a alertar sua equipe, a Red Bull Racing, para acompanhar Bortoleto de perto.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ F1 abre venda de ingressos para GP do Brasil de 2026; veja valores

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O programa teve os dois pilotos como entrevistados e é apresentado pelo ex-piloto de Fórmula 1 Christian Fittipaldi e por Nelson Piquet Júnior, filho do tricampeão brasileiro.

— Eu já tinha dito para a equipe antes mesmo de você (Bortoleto) chegar à Fórmula 1: "Fiquem de olho no Gabi". Mas agora estamos todos aqui, e vamos ver como isso evolui — disse Verstappen.

continua após a publicidade

Durante a entrevista, também foi questionada a possibilidade de Bortoleto integrar a Red Bull no futuro. Na resposta, Verstappen analisou seu próprio caminho na Fórmula 1 e ressaltou a torcida para o brasileiro se tornar cada vez mais competitivo no automobilismo mundial.

— Antes de tudo, eu nem sei por quanto tempo vou continuar, sabe? Tenho contrato até 2028, mas depois disso, nada está acertado ou definido. Eu mesmo não sei — afirmou o holandês.

continua após a publicidade

— Espero, de modo geral, que o Gabi tenha uma oportunidade nos próximos três, quatro anos, claro, de ser realmente competitivo na frente e brigar por pódios e, se for na mesma equipe, melhor ainda, porque isso significa que estaremos os dois disputando as melhores posições — completou.

Bortoleto e Verstappen na F1 (Foto: Getty Images)
Bortoleto e Verstappen na F1 (Foto: Getty Images)

➡️ Pelo terceiro ano consecutivo, Ferrari é a equipe mais valiosa da Fórmula 1

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Carro de Bortoleto para 2026 é revelado

A Audi revelou na última quarta-feira (12) o conceito visual do carro que utilizará em sua entrada oficial como equipe de fábrica na Fórmula 1 em 2026. As imagens do showcar (carro de exibição) apresentam a pintura que será utilizada pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.

O anúncio sinaliza o próximo passo na carreira do piloto, que atualmente completa sua temporada de estreia na categoria máxima do automobilismo.

Kick Sauber está em processo de transição para se tornar o time oficial da Audi (Foto: Divulgação)
Kick Sauber está em processo de transição para se tornar o time oficial da Audi (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias