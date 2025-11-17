F1: Verstappen revela aviso que deu a Red Bull sobre Gabriel Bortoleto
Os pilotos participaram de uma entrevista em podcast
- Matéria
- Mais Notícias
Piloto da Sauber e novato na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto construiu uma grande amizade com o holandês Max Verstappen. O tetracampeão, em entrevista ao podcast "Pelas Pistas", revelou que já prestava atenção no brasileiro antes mesmo dele subir à F1. Segundo ele, chegou a alertar sua equipe, a Red Bull Racing, para acompanhar Bortoleto de perto.
Relacionadas
- Mais Esportes
Globo tira patrocinadores da Band e fecha com três marcas para a F1 2026
Mais Esportes17/11/2025
- Fórmula 1
F1 abre venda de ingressos para GP do Brasil de 2026; veja valores
Fórmula 117/11/2025
- Fórmula 1
Antonelli analisa relação com parceiro da F1: ‘Definitivamente mudando’
Fórmula 114/11/2025
➡️ F1 abre venda de ingressos para GP do Brasil de 2026; veja valores
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O programa teve os dois pilotos como entrevistados e é apresentado pelo ex-piloto de Fórmula 1 Christian Fittipaldi e por Nelson Piquet Júnior, filho do tricampeão brasileiro.
— Eu já tinha dito para a equipe antes mesmo de você (Bortoleto) chegar à Fórmula 1: "Fiquem de olho no Gabi". Mas agora estamos todos aqui, e vamos ver como isso evolui — disse Verstappen.
Durante a entrevista, também foi questionada a possibilidade de Bortoleto integrar a Red Bull no futuro. Na resposta, Verstappen analisou seu próprio caminho na Fórmula 1 e ressaltou a torcida para o brasileiro se tornar cada vez mais competitivo no automobilismo mundial.
— Antes de tudo, eu nem sei por quanto tempo vou continuar, sabe? Tenho contrato até 2028, mas depois disso, nada está acertado ou definido. Eu mesmo não sei — afirmou o holandês.
— Espero, de modo geral, que o Gabi tenha uma oportunidade nos próximos três, quatro anos, claro, de ser realmente competitivo na frente e brigar por pódios e, se for na mesma equipe, melhor ainda, porque isso significa que estaremos os dois disputando as melhores posições — completou.
➡️ Pelo terceiro ano consecutivo, Ferrari é a equipe mais valiosa da Fórmula 1
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Carro de Bortoleto para 2026 é revelado
A Audi revelou na última quarta-feira (12) o conceito visual do carro que utilizará em sua entrada oficial como equipe de fábrica na Fórmula 1 em 2026. As imagens do showcar (carro de exibição) apresentam a pintura que será utilizada pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.
O anúncio sinaliza o próximo passo na carreira do piloto, que atualmente completa sua temporada de estreia na categoria máxima do automobilismo.
- Matéria
- Mais Notícias