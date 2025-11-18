F1: Ferrari 'copia' carro de Mercedes para 2026

As construtoras já estão trabalhando nos carros para a próxima temporada da Fórmula 1 e a Ferrari apresentou algumas mudanças para o projeto 678, que é um verdadeiro quebra-cabeça. No entanto, algumas peças e formatos utilizados pela equipe já foram vistos antes nos carros da Mercedes e da McLaren.

Por conta dos resultados negativos, o novo carro vai abandonar a suspensão pull rod na dianteira e na traseira que utilizaram no SF-25. Alguns rumores indicam que a Ferrari vai voltar a utilizar métodos antigos, como a suspensão dianteira com push rod.

Além disso, a construtora deve introduzir um novo elemento: o braço de direção deverá ser movido para trás da suspensão inferior, seguindo um conceito lançado pela McLaren há dois anos e também adotado pela Mercedes no W16.

Embora o regulamento da F1 2026 preveja uma redução de 30 kg no peso mínimo dos carros, o aumento de 30 kg nas novas unidades de potência (PUs) exige que as equipes compensem um total de 60 kg para cumprir o novo limite regulamentar.

O novo carro da Ferrari está no processo de testes estáticos em ambiente fechado que a escuderia realiza antes de prosseguir para o teste de colisão frontal, que deve ser realizado em uma das instalações aprovadas pela FIA.

Charles Leclerc, Ferrari, no treino livre do GP do México de F1 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

