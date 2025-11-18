F1: Ferrari 'copia' carro de Mercedes para 2026
A próxima temporada começa em março de 2026
As construtoras já estão trabalhando nos carros para a próxima temporada da Fórmula 1 e a Ferrari apresentou algumas mudanças para o projeto 678, que é um verdadeiro quebra-cabeça. No entanto, algumas peças e formatos utilizados pela equipe já foram vistos antes nos carros da Mercedes e da McLaren.
Por conta dos resultados negativos, o novo carro vai abandonar a suspensão pull rod na dianteira e na traseira que utilizaram no SF-25. Alguns rumores indicam que a Ferrari vai voltar a utilizar métodos antigos, como a suspensão dianteira com push rod.
Além disso, a construtora deve introduzir um novo elemento: o braço de direção deverá ser movido para trás da suspensão inferior, seguindo um conceito lançado pela McLaren há dois anos e também adotado pela Mercedes no W16.
Embora o regulamento da F1 2026 preveja uma redução de 30 kg no peso mínimo dos carros, o aumento de 30 kg nas novas unidades de potência (PUs) exige que as equipes compensem um total de 60 kg para cumprir o novo limite regulamentar.
O novo carro da Ferrari está no processo de testes estáticos em ambiente fechado que a escuderia realiza antes de prosseguir para o teste de colisão frontal, que deve ser realizado em uma das instalações aprovadas pela FIA.
GP de Las Vegas
O GP de Las Vegas da Fórmula 1 acontece neste final de semana, entre os dias 21 e 23 de novembro.
- 20 de novembro – Quinta-feira - 21h30 – Treino Livre 1
- 21 de novembro – Sexta-feira - 01h – Treino Livre 2 e 21h30 – Treino Livre 3
- 22 de novembro – Sábado - 01h – Classificação
- 23 de novembro – Domingo - 01h – Corrida (50 voltas)
