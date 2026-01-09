Brasil disputará competição de ginástica por equipes mistas em 2026

A ginástica brasileira terá um novo desafio no início da temporada. O Brasil foi confirmado como um dos times participantes da American Cup, competição organizada pela USA Gymnastics, que será realizada no dia 7 de março, em Las Vegas. O torneio retorna em 2026 com um novo formato, inaugurando a disputa por equipes mistas, uma das principais novidades no programa olímpico de Los Angeles 2028.

A organização do torneio fez o anúncio por meio das redes sociais, e a informação foi compartilhada nos perfis da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e da ginasta Flávia Saraiva. A primeira edição da American Cup aconteceu em 1976, mas o evento estava em hiato desde 2020, quando o mundo atravessou a pandemia da Covid-19.

O torneio por equipes reunirá oito times formados por quatro ginastas, sendo duas mulheres e dois homens. Os países competirão em três rodadas eliminatórias, até que quatro equipes cheguem à final. As mulheres se apresentarão no solo, trave e barras assimétricas, enquanto os homens competem no solo, barras paralelas e barra fixa.

Além do Brasil e dos Estados Unidos, anfitriões do evento, o Japão também foi confirmado entre os participantes da American Cup.

Caio Souza durante o Mundial de Ginástica de 2025 (Foto: Melogym/ CBG)

Disputa por equipes mistas estreia em LA 2028

A inclusão da competição de ginástica por equipes mistas foi anunciada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em abril, quando foi divulgado oficialmente o programa dos Jogos de Los Angeles 2028. Na ocasião, a entidade não divulgou os detalhes sobre formato da disputa.

A mudança atende aos planos do COI para fomentar a equidade de gênero nos Jogos Olímpicos. Além da ginástica artística, outras modalidades terão eventos mistos adicionais em Los Angeles: tiro com arco, atletismo (revezamento misto 4x100 m), golfe, remo e tênis de mesa.

