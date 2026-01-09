A brasileira Nicole Silveira segue na busca pela vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Nesta sexta-feira (9), ela conquistou a medalha de bronze na etapa de St. Moritz, na Suíça, da Copa do Mundo de Skeleton. O ouro ficou com a belga Kim Meylemans, esposa de Nicole.

Nicole registrou tempo de 1min11s38 na primeira descida, que lhe garantiu um provisório oitavo lugar. O desempenho melhorou na segunda descida, concluída em 1min10s80, confirmando o lugar no pódio com tempo total de 2min22s18. A medalha de prata ficou com a norte-americana Kelly Curtis, que terminou a prova em 2min22s12.

Situação de Nicole Silveira na corrida olímpica

A medalha de bronze na etapa da Suíça foi essencial para Nicole Silveira ganhar posições no ranking do skeleton e ficar mais perto da vaga olímpica. A brasileira não teve resultados positivos no início da temporada e buscava a recuperação. Ela havia sido a 16ª na etapa de Cortina, na Itália, e 17ª em em Lillehammer, na Noruega.

Aos poucos, ela foi se aproximando do top-10 até cravar o oitavo lugar na etapa de Winterberg, na Alemanha, na última sexta-feira (2). Com a medalha de bronze em St. Moritz, Nicole soma 200 pontos no ranking e sobe três posições. Atualmente, a brasileira figura como a décima colocada da listagem, dentro da zona de classificação olímpica.

A última etapa da Copa do Mundo de Skeleton está prevista para a próxima sexta-feira (16), disputada em Altenberg, na Alemanha, também valendo pontos no ranking olímpico. A janela de classificação para os Jogos de Milão Cortina se encerra no próximo sábado, dia 18 de janeiro.

