Campeão da Le Mans e ex-Fórmula 1 morre aos 97 anos

Hans Herrmann, campeão das 24 Horas de Le Mans, morreu aos 97 anos nesta sexta-feira (9). Ex-piloto da Fórmula 1 pela Mercedes, o alemão era o último piloto vivo a ter participado da temporada de 1954 da categoria.

O maior triunfo da carreira veio em 1970, quando Herrmann conquistou a vitória geral nas 24 Horas de Le Mans ao lado de Richard Attwood, conduzindo um Porsche 917K. O resultado marcou a primeira vitória da Porsche na história da tradicional prova francesa.

A relação com a fabricante alemã foi uma constante em sua trajetória. Ainda em 1960, ele venceu uma corrida da marca nas 12 Horas de Sebring e, ao longo da carreira, acumulou resultados expressivos em Le Mans. Entre 1953 e 1962, obteve duas vitórias em classes e, após um período dedicado às provas de subida de montanha, retornou à competição em 1966, com um segundo lugar na classe P 2.0.

Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 1969. Na ocasião, formando dupla com Gerard Larrousse em um Porsche 908LH Coupé, Herrmann liderava a prova até a volta final, quando foi ultrapassado por Jacky Ickx e Jackie Oliver, da Ford. O carro alemão terminou a corrida sem freios, impossibilitando qualquer tentativa de defesa da posição.

Antes do sucesso em Le Mans, Herrmann também teve passagem pela Fórmula 1. Seu melhor resultado na categoria foi o terceiro lugar no Grande Prêmio da Suíça de 1954, defendendo a Mercedes. Vale destacar, inclusive, que ele era o último remanescente da geração de pilotos da equipe alemã da década de 1950.

Após a conquista de 1970, o alemão encerrou a carreira em respeito a uma promessa feita à esposa, decisão tomada em um período marcado por acidentes fatais no automobilismo.

Hans Hermann foi piloto da Mercedes na F1 (Foto: Divulgação / Mercedes AMG F1)

