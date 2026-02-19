Norris lidera 5° dia de treinos da F1 e Ferrari encara problemas
Bortoleto terminou com quinto melhor tempo
Lando Norris liderou a manhã do quinto dia de testes da Fórmula 1 nesta quinta-feira (19). No circuito de Sakhir, no Bahrein, o piloto da McLaren mostrou que a equipe segue firme na briga pelo topo nesta temporada. Norris superou Max Verstappen pela margem mínima de 0s013, cravando o tempo de 1min33s453.
A Ferrari, por sua vez, enfrentou uma manhã de imprevistos. O carro de Lewis Hamilton sofreu com uma falha técnica na caixa de câmbio, que forçou a desmontagem de componentes internos. Devido ao reparo, o heptacampeão completou apenas cinco voltas, terminando à frente apenas de Valtteri Bottas na tabela de tempos.
No ranking de quilometragem, o destaque ficou para a consistência de Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas) e Franco Colapinto (Alpine), todos superando a marca de 50 voltas coletadas.
Resultado final do 5° dia de treinos da F1
|Calssificação
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
L NORRIS
McLaren Mercedes
1:33.453
2
M VERSTAPPEN
Red Bull Ford
1:33.584
3
G RUSSELL
Mercedes
1:34.111
4
A ALBON
Williams Mercedes
1:35.130
5
G BORTOLETO
Audi
1:35.263
6
O BEARMAN
Haas Ferrari
1:35.279
7
F COLAPINTO
Alpine Mercedes
1:35.506
8
L LAWSON
Racing Bulls RBPT Ford
1:36.959
9
F ALONSO
Aston Martin Mercedes
1:37.472
10
L HAMILTON
Ferrari
1:39.670
11
V BOTTAS
Cadillac Ferrari
1:40.193
