imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Norris lidera 5° dia de treinos da F1 e Ferrari encara problemas

Bortoleto terminou com quinto melhor tempo

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 19/02/2026
09:43
Lando Norris é campeão da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / POOL / AFP)
Lando Norris é campeão da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / POOL / AFP)
Lando Norris liderou a manhã do quinto dia de testes da Fórmula 1 nesta quinta-feira (19). No circuito de Sakhir, no Bahrein, o piloto da McLaren mostrou que a equipe segue firme na briga pelo topo nesta temporada. Norris superou Max Verstappen pela margem mínima de 0s013, cravando o tempo de 1min33s453.

A Ferrari, por sua vez, enfrentou uma manhã de imprevistos. O carro de Lewis Hamilton sofreu com uma falha técnica na caixa de câmbio, que forçou a desmontagem de componentes internos. Devido ao reparo, o heptacampeão completou apenas cinco voltas, terminando à frente apenas de Valtteri Bottas na tabela de tempos.

No ranking de quilometragem, o destaque ficou para a consistência de Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas) e Franco Colapinto (Alpine), todos superando a marca de 50 voltas coletadas.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, em 18 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Resultado final do 5° dia de treinos da F1

CalssificaçãoPilotoEquipeTempo

1

L NORRIS

McLaren Mercedes

1:33.453

2

M VERSTAPPEN

Red Bull Ford

1:33.584

3

G RUSSELL

Mercedes

1:34.111

4

A ALBON

Williams Mercedes

1:35.130

5

G BORTOLETO

Audi

1:35.263

6

O BEARMAN

Haas Ferrari

1:35.279

7

F COLAPINTO

Alpine Mercedes

1:35.506

8

L LAWSON

Racing Bulls RBPT Ford

1:36.959

9

F ALONSO

Aston Martin Mercedes

1:37.472

10

L HAMILTON

Ferrari

1:39.670

11

V BOTTAS

Cadillac Ferrari

1:40.193

