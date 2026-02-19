Norris lidera 5° dia de treinos da F1 e Ferrari encara problemas

Lando Norris liderou a manhã do quinto dia de testes da Fórmula 1 nesta quinta-feira (19). No circuito de Sakhir, no Bahrein, o piloto da McLaren mostrou que a equipe segue firme na briga pelo topo nesta temporada. Norris superou Max Verstappen pela margem mínima de 0s013, cravando o tempo de 1min33s453.

A Ferrari, por sua vez, enfrentou uma manhã de imprevistos. O carro de Lewis Hamilton sofreu com uma falha técnica na caixa de câmbio, que forçou a desmontagem de componentes internos. Devido ao reparo, o heptacampeão completou apenas cinco voltas, terminando à frente apenas de Valtteri Bottas na tabela de tempos.

No ranking de quilometragem, o destaque ficou para a consistência de Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas) e Franco Colapinto (Alpine), todos superando a marca de 50 voltas coletadas.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, em 18 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

