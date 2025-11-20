Em uma recente entrevista ao podcast "Pelas Pistas", Max Verstappen fez uma revelação sobre Gabriel Bortoleto. O piloto disse que já prestava atenção ao brasileiro antes mesmo dele chegar à Fórmula 1, e chegou a alertar a Red Bull, sua equipe, para ficar de olho no novato. Às vésperas do GP de Las Vegas, Bortoleto reagiu à declaração do holandês, confirmando que já sabia desse fato.

continua após a publicidade

➡️ F1: Verstappen revela aviso que deu a Red Bull sobre Gabriel Bortoleto

➡️ GP de Las Vegas da F1: horário, onde assistir e pilotos confirmados

— Eu sabia que ele tinha conversado com a Red Bull, mas não sabia quando ele ia (falar sobre isso) ou coisa assim. Quando ele contou isso no podcast, eu pensei: "Ah, tudo bem, isso é legal, ele voltou no tempo para fazer isso — disse o brasileiro.

Bortoleto ainda ressaltou a ajuda que recebe de Verstappen ao longo da carreira. O novato e o tetracampeão construíram uma relação de forte amizade, combinando juventude e experiência na F1.

continua após a publicidade

— É ótimo. Quero dizer, não é novidade de que tenho um relacionamento muito bom com ele. Max sempre me apoiou muito nas categorias de base, enquanto eu crescia, mas ele também sempre foi muito realista comigo — declarou Bortoleto.

— Nunca pedi que ele fizesse nada por mim, mas pedi muitos conselhos para o meu futuro. As decisões que eu queria tomar, para onde ir, as oportunidades que eu tinha. Eu lhe perguntava: "O que você acha? Para onde devo ir, aqui ou ali?" E ele me ajudava com isso — completou.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

As expectativas de Gabriel Bortoleto para o GP de Las Vegas da F1

Novato na Fórmula 1, Bortoleto soma 19 pontos em corridas e é o 19º colocado do Mundial de Pilotos. A liderança é de Lando Norris, seguido por Oscar Piastri, companheiros de McLaren. Para o GP de Las Vegas, a 22ª etapa da temporada da F1, o piloto da Sauber busca colocar em prática os aprendizados que teve em Interlagos.

— Estou ansioso para voltar às pistas. O Brasil foi particularmente difícil, mas aprendi com isso. Tive um tempo tranquilo para descansar e agora estou pronto para seguir em frente. Las Vegas é uma pista nova para mim, e estou curioso para ver como tudo vai se encaixar, especialmente à noite, com as temperaturas mais baixas — revelou Bortoleto.

➡️ F1: Gabriel Bortoleto se diz 'curioso' quanto ao GP de Las Vegas