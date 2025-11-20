A Fórmula 1 (F1) chega em Las Vegas para a 22ª etapa da temporada. A prova noturna acontece em quatro dias, já que as sessões são durante a noite e madrugada do Brasil. Para a primeira noite de ação na pista, a F1 realiza o treino livre 1 e 2. O primeiro acontece nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Já a segunda sessão é na madrugada de quinta para sexta-feira, a partir de 1h. Os dois têm transmissão do BandSports e F1TV.

A cidade de Las Vegas foi surpreendida com um temporal no início na semana, mas a expectativa é que a chuva cesse ainda antes das primeiras ações na pista. Segundo informações da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), divulgadas no site oficial da F1, nos treinos livres 1 e 2, entre quinta a sexta-feira, é esperada uma chuva moderada na última sessão. O tempo estará nublado, principalmente na parte da tarde.

Gabriel Bortoleto chega ao GP de Las Vegas (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

— O evento de 2024, com céu claro e temperatura amena, foi dominado por George Russell. Condições semelhantes são esperadas ao longo do fim de semana do Grande Prêmio deste ano, com temperaturas do ar raramente acima de 10 graus, mas a possibilidade de pancadas de chuva isoladas — afirma o site oficial da F1.

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real