GP de Las Vegas da F1: horário, onde assistir e pilotos confirmados

A Fórmula 1 (F1) realiza, entre os dias 20 e 23 de novembro, a corrida do GP de Las Vegas, 22ª etapa da temporada. A prova acontece no Circuito de Las Vegas Strip, em Nevada, nos Estados Unidos. A TV Band transmite a corrida e a classificação na TV aberta. Enquanto a Bandsports exibe os treinos e a classificação na TV fechada.
Somente três pilotos continuam na briga pelo título: Lando Norris, que chegou a 390 pontos após o GP de São Paulo, o australiano Oscar Piastri, com 366 pontos e Max Verstappen, com 341. O piloto da RedBull venceu esta etapa em 2023 e vai em busca do bicampeonato para melhor sua posição na tabela.
O GP fecha o trio americano da temporada, que já contou com Miami e Austin. A corrida noturna corta a famosa rua Strip, repleta de hotéis, restaurantes e cassinos. O destaque da pista de rua é sua reta principal, uma das mais longas da Fórmula 1, que se estende por 1,9 km.
Programação do GP de Las Vegas
- Quinta-feira (20) - Treino livre 1, às 21h30 (de Brasília)
- Sexta-feira (21) - Treino livre 2 e 3, à 1h e às 21h30 (de Brasília), respectivamente
- Sábado (22) - Classificação, à 1h (de Brasília)
- Domingo (23) - Corrida principal, à 1h (de Brasília)
Pilotos confirmados
Alpine: Franco Colapinto e Pierre Gasly
Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman
McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Mercedes: George Russell e Kimi Antonelli
RB: Isack Hadjar e Liam Lawson
RBR: Max Verstappen e Yuki Tsunoda
Sauber: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
Williams: Alexander Albon e Carlos Sainz
