Depois da primeira sessão de treino inesperada, a F1 volta a ganhar normalidade. Lando Norris e Oscar Piastri voltaram a fazer a dobradinha da McLaren no topo dos tempos mais rápidos na segunda sessão de treinos do GP da Áustria. Correndo em casa, a Red Bull fechou o terceiro lugar com Max Verstappen e uma sétima posição de Yuki Tsunoda. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi 8º.

Bortoleto seguiu surpreendendo com seu resultado. Na primeira sessão de treino livre, ele foi 6º. A sequência mostra uma Sauber mais estável após as modificações feitas pela equipe. O brasileiro seguiu desbancando o companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que ficou em 19º

Gabriel Bortoleto em coletiva em Spielberg, Áustria (Foto: Joe Klamar / AFP)

A Mercedes, que liderou o primeiro treino com George Russell, dessa vez saiu dos três primeiros lugares. Russell foi 6º enquanto Kimi Antonelli fechou em 11º

A Ferrari manteve seus dois carros entre as 10 primeiras posições. Charles Leclerc foi quinto e o heptacampeão Lewis Hamilton, 10º. Franco Colapinto seguiu em baixa e foi o último.

A classificação do GP da Áustria acontece neste sábado (28), às 11h (de Brasília).

Resultado do TL2

Pos. Piloto Equipe Tempo/Dif. 1º Lando Norris McLaren 1:04.580 2º Oscar Piastri McLaren +0.157 3º Max Verstappen Red Bull Racing +0.318 4º Lance Stroll Aston Martin +0.442 5º Charles Leclerc Ferrari +0.610 6º George Russell Mercedes +0.649 7º Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.712 8º Gabriel Bortoleto Sauber +0.831 9º Fernando Alonso Aston Martin +0.877 10º Lewis Hamilton Ferrari +0.931 11º Kimi Antonelli Mercedes +0.957 12º Liam Lawson Racing Bulls +0.963 13º Isack Hadjar Racing Bulls +0.967 14º Pierre Gasly Alpine +1.033 15º Esteban Ocon Haas +1.118 16º Alexander Albon Williams +1.185 17º Carlos Sainz Ferrari +1.234 18º Oliver Bearman Haas +1.255 19º Nico Hulkenberg Sauber +1.338 20º Franco Colapinto Alpine +1.596

GP da Áustria de F1; veja onde assistir e horários

➡️ Sexta-feira, 27 de junho

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 28 de junho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 29 de junho

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília

