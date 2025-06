F1: Gabriel Bortoleto voa em treino do GP da Áustria; Russell lidera

Bortoleto foi 6º em treino livre liderado por George Russell no GP da Áustria de Fórmula 1. O brasileiro ficou em sexto e superou Nico Hulkenberg, seu colega de equipe, que ficou em 12º. Os resultados demonstram certa evolução na Sauber e em Bortoleto na F1, já que ele fez seu melhor resultado da carreira. Red Bull e McLaren apareceram entre os três primeiros.

Max Verstappen, da Red Bull foi segundo, enquanto Oscar Piastri, líder do campeonato, foi terceiro. Lando Norris e Charles Leclerc desfalcaram o primeiro treino e deram lugar, respectivamente, a Alexander Dunne e Dino Beganovic.

Gabriel Bortoleto (Foto: Joe Klamar / AFP)

Como foi o TL1?

A sessão aconteceu sem grandes intercorrências e interrupções. Os destaques ficaram para Gabriel Bortoleto e o jovem piloto da McLaren.

Com o motor Ferrari em baixa, Bortoleto marcou o melhor resultado do componente com a Sauber. O sexto lugar é bastante expressivo para o piloto, mesmo sendo somente um treino livre. Ainda assim, a Sauber não conseguiu emplacar os dois carros entre os 10 primeiros.

Alexander Dunne fez seu primeiro treino na F1. O resultado foi relevante e o piloto ficou bem próximo de Oscar Piastri. A inclusão do piloto faz parte da obrigatoriedade das equipes de dar lugar a um novato em pelo menos quatro treinos. Por isso, Lando Norris não participou.

Resultado do TL1

Pos. Piloto Equipe Melhor tempo/Dif. 1º George Russell Mercedes 1:05.542 2º Max Verstappen Red Bull Racing +0.065 3º Oscar Piastri McLaren +0.155 4º Alexander Dunne McLaren +0.224 5º Pierre Gasly Alpine +0.238 6º Gabriel Bortoleto Sauber +0.332 7º Alexander Albon Williams +0.404 8º Carlos Sainz Ferrari +0.475 9º Lewis Hamilton Ferrari +0.557 10º Isack Hadjar Racing Bulls +0.568 11º Kimi Antonelli Mercedes +0.588 12º Nico Hulkenberg Sauber +0.598 13º Lance Stroll Aston Martin +0.618 14º Fernando Alonso Aston Martin +0.628 15º Liam Lawson Racing Bulls +0.647 16º Franco Colapinto Alpine +0.704 17º Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.720 18º Dino Beganovic Ferrari +0.827 19º Esteban Ocon Haas +0.968 20º Oliver Bearman Haas +1.196

GP da Áustria de F1; veja onde assistir e horários

➡️ Sexta-feira, 27 de junho

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 28 de junho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 29 de junho

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília