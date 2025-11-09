Entenda a relação do Palmeiras com Lando Norris, campeão do GP do Brasil de F1

O britânico Lando Norris passeou em Interlagos neste domingo (9). O piloto praticamente liderou de ponta a ponta o GP do Brasil e venceu com certa tranquilidade a 21ª etapa da temporada. Além do amor pelas pistas, o líder da temporada na F1 ainda carrega no peito outra paixão: o Palmeiras.

A relação entre o piloto da McLaren e o Verdão não é de hoje. Norris, atual líder do campeonato da Fórmula 1, sempre deixou claro seu carinho pelo Palmeiras e já assistiu a alguns jogos do Verdão no Allianz Parque.

Em 2021, o britânico acompanhou uma goleada do Verdão por 4 a 0 contra o Atlético-GO, em um dos camarotes do estádio, e brincou com uma coincidência no placar. Desde seu início na Fórmula 1, o piloto leva o número 4 estampado em seu carro e declarou em suas redes sociais que o resultado não era coincidência.

- Vitória por 4 a 0 ontem à noite. Eu sou o número quatro. Isso não foi uma coincidência, Palmeiras - escreveu Norris.

No ano seguinte, o piloto voltou ao Allianz Parque e recebeu das mãos da presidente Leila Pereira uma camisa personalizada do Palmeiras. Este ano, Norris não compareceu a uma partida oficial do Verdão, mas também foi presenteado com um manto alviverde quando chegou ao Brasil.

Lando Norris antes do GP de F1 de São Paulo (Foto: Reprodução/ Palmeiras)

Jogadores do Palmeiras vão ao GP de Interlagos da Fórmula 1

Mesmo com a sequência de compromissos nesse final da temporada, os jogadores do Palmeiras encontraram um tempo para aproveitar o GP de Interlagos da Fórmula 1. O atacante Flaco López e o lateral Agustin Giay foram os nomes que marcaram presença no autódromo.

A dupla de argentinos do Palmeiras foram prestigiar o evento na sexta-feira (7), quando os pilotos disputaram a corrida de qualificação para a Sprint. Na ocasião, Lando Norris terminou na primeira colocação e largou na pole position da Sprint no sábado (8).

Os jogadores do Palmeiras não foram os únicos atletas vistos no evento neste fim de semana. Além de Flaco e Giay, nomes como Rayssa Leal, do skate, Paulo André e Caio Bonfim, do atletismo, e Filipe Toledo, do surf, estiveram no autódromo de Interlagos.

