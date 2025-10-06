Atitude de Norris em Singapura é comparada a Ayrton Senna na F1
Britânico tomou a posição do companheiro de equipe após batida na primeira volta
A McLaren pode ter conquistado o título do Mundial de Construtores neste domingo (5), mas o clima entre os pilotos não é dos melhores. Ainda na primeira volta em Singapura, Lando Norris bateu em Oscar Piastri e tomou sua posição no grid da Fórmula 1. Após o ocorrido, o britânico aproveitou para se defender contra as críticas recebidas, o que o rendeu comparações com Ayrton Senna.
— Qualquer um do grid teria feito exatamente o mesmo ao que eu fiz. Então, eu acho que se você me culpa por ir por dentro e colocar meu carro dentro de uma grande brecha, então, sim, eu acho que você não deveria estar na Fórmula 1 — disse Norris em entrevista.
O lance aconteceu durante a primeira volta no tradicional circuito urbano de Marina Bay. Segundo análise da McLaren, compartilhada no rádio a Piastri, Norris precisou tirar de Max Verstappen e acabou acertando o companheiro, que vinha por fora na parte suja da pista. Confira o momento abaixo.
Com a batida, Piastri ficou perto de bater no muro, mas se defendeu sem novos problemas. Apesar disso, o líder do campeonato sofreu para alcançar o companheiro de McLaren durante a corrida. Os rádios do australiano foram marcados por reclamações logo após o ocorrido, pedindo ainda uma ação da equipe, o que não aconteceu.
Comparações a Ayrton Senna
As falas de Piastri repercutiram por todo o mundo do automobilismo, assim como a resposta de Norris. O discurso do britânico foi comparado pela imprensa estrangeira a uma famosa frase do brasileiro Ayrton Senna.
Tradução: “Se você não vai mais para uma brecha que existe, você não é mais um piloto de corrida.” - Ayrton Senna, 1990
“Se você me culpa por ir por dentro e colocar meu carro na parte de dentro de uma grande brecha, então, sim, eu acho que você não deveria estar na Fórmula 1.” - Lando Norris, 2025
Em preparação para o início da temporada de 1990, Senna comemorava ainda seu segundo mundial, mas se envolveu em mais uma polêmica que ficaria marcado na história da Fórmula 1. A fala do brasileiro aconteceu durante entrevista com Jackie Stewart também em defesa de uma colisão com seu companheiro.
Na época, o bicampeão mundial da F1 disputava o título de 1989 contra Alain Prost, seu parceiro na McLaren. Em busca de justificar a batida, que tirou ambos do GP de Suzuka e deu o campeonato para Senna, o brasileiro afirmou que buscava uma brecha antes do acidente.
No caso de mais de 35 anos atrás, no entanto, Senna admitiu no ano seguinte que a manobra arriscada não foi acidentalmente. O mesmo não parece se repetir na atual temporada, embora as coincidências existam, como destacado pelo portal britânico.
