menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Atitude de Norris em Singapura é comparada a Ayrton Senna na F1

Britânico tomou a posição do companheiro de equipe após batida na primeira volta

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 06/10/2025
13:01
Oscar Piastri - Lando Norris - GP de São Paulo - Interlagos - Fórmula 1 - F1
imagem cameraDa esquerda para direita, Oscar Piastri e Lando Norris no GP de São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A McLaren pode ter conquistado o título do Mundial de Construtores neste domingo (5), mas o clima entre os pilotos não é dos melhores. Ainda na primeira volta em Singapura, Lando Norris bateu em Oscar Piastri e tomou sua posição no grid da Fórmula 1. Após o ocorrido, o britânico aproveitou para se defender contra as críticas recebidas, o que o rendeu comparações com Ayrton Senna.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Europeus reagem à conversa vazada entre Bortoleto e Alonso na F1: ‘Pai’

— Qualquer um do grid teria feito exatamente o mesmo ao que eu fiz. Então, eu acho que se você me culpa por ir por dentro e colocar meu carro dentro de uma grande brecha, então, sim, eu acho que você não deveria estar na Fórmula 1 — disse Norris em entrevista.

O lance aconteceu durante a primeira volta no tradicional circuito urbano de Marina Bay. Segundo análise da McLaren, compartilhada no rádio a Piastri, Norris precisou tirar de Max Verstappen e acabou acertando o companheiro, que vinha por fora na parte suja da pista. Confira o momento abaixo.

continua após a publicidade

Com a batida, Piastri ficou perto de bater no muro, mas se defendeu sem novos problemas. Apesar disso, o líder do campeonato sofreu para alcançar o companheiro de McLaren durante a corrida. Os rádios do australiano foram marcados por reclamações logo após o ocorrido, pedindo ainda uma ação da equipe, o que não aconteceu.

Comparações a Ayrton Senna

As falas de Piastri repercutiram por todo o mundo do automobilismo, assim como a resposta de Norris. O discurso do britânico foi comparado pela imprensa estrangeira a uma famosa frase do brasileiro Ayrton Senna.

continua após a publicidade

Tradução: “Se você não vai mais para uma brecha que existe, você não é mais um piloto de corrida.” - Ayrton Senna, 1990

“Se você me culpa por ir por dentro e colocar meu carro na parte de dentro de uma grande brecha, então, sim, eu acho que você não deveria estar na Fórmula 1.” - Lando Norris, 2025

Campeão do Mundo de 1988, Ayrton Senna abraça Alain Prost
Campeão do Mundo de 1988, Ayrton Senna abraça Alain Prost (Foto: PASCAL PAVANI/AFP)

Em preparação para o início da temporada de 1990, Senna comemorava ainda seu segundo mundial, mas se envolveu em mais uma polêmica que ficaria marcado na história da Fórmula 1. A fala do brasileiro aconteceu durante entrevista com Jackie Stewart também em defesa de uma colisão com seu companheiro.

Na época, o bicampeão mundial da F1 disputava o título de 1989 contra Alain Prost, seu parceiro na McLaren. Em busca de justificar a batida, que tirou ambos do GP de Suzuka e deu o campeonato para Senna, o brasileiro afirmou que buscava uma brecha antes do acidente.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No caso de mais de 35 anos atrás, no entanto, Senna admitiu no ano seguinte que a manobra arriscada não foi acidentalmente. O mesmo não parece se repetir na atual temporada, embora as coincidências existam, como destacado pelo portal britânico.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias