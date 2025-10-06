Ainda em Singapura, piloto recebe punição e cai na tabela da Fórmula 1

Os freios ruins da Ferrari no GP de Singapura não foram os únicos problemas enfrentados por Lewis Hamilton neste domingo (5). Além do susto durante a corrida, o heptacampeão mundial da Fórmula 1 foi punido em cinco segundos, o que o fez perder uma posição no grid de chegada. O piloto de 40 anos enfrenta dura sequência ao lado da escuderia italiana.

Hamilton terminou a corrida na sétima colocação, mas perdeu o lugar para Fernando Alonso, que passou pela bandeira quadriculada logo em seguida. A disputa entre os veteranos, inclusive, esteve em destaque durante as últimas voltas em Marina Bay. Com o piloto da Ferrari a sua frente, o espanhol reclamava das manobras do adversário ao tentar administrar os problemas com os freios no percurso.

Os pedais da Ferrari falharam tanto com Hamilton quanto com Charles Leclerc em Singapura. Em busca de completar a corrida, os pilotos precisaram utilizar o "Lift and Coast", conhecido por LiCo. Essa técnica de direção consiste em tirar o pé do acelerador antes do habitual, em uma curva, para que o carro deslize e diminua a velocidade sem a necessidade do acionamento dos freios.

Apesar das dificuldades enfrentadas, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) definiu que a atitude de Hamilton violava o artigo 33.3 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 e do artigo 12.2.1 do Código Esportivo Internacional. Sem contestação do piloto ou da Ferrari, o veterano recebeu cinco segundos decisivos e perdeu a sétima posição. Com isso, somou apenas quatro pontos no Mundial de Pilotos.

F1 justifica punição de Hamilton

"Os comissários ouviram o representante da equipe e o piloto, analisaram os dados do sistema de posicionamento/sistema de bandeiras, vídeos, comunicações de rádio da equipe e imagens de vídeo do interior do carro.

Durante a audiência, o piloto confirmou que saiu da pista em várias ocasiões. Ele estava tentando resolver um problema com os freios. Dito isso, após uma investigação mais aprofundada e de acordo com a lista de isenções prevista nas Diretrizes de Padrões de Condução, os comissários consideraram que essa não era uma razão justificável e aplicaram a penalidade usual para esse tipo de infração.

A decisão não foi contestada pelo representante da equipe nem pelo piloto."

Lewis Hamilton após ser eliminado da classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 (Foto: Anton Vaganov / POOL / AFP)

Hamilton atinge marca negativa pela Ferrari

Quando o piloto mais vitorioso da história se une a equipe mais vitoriosa, a expectativa formada no mundo da Fórmula 1 sobre a parceria é alta. O resultado, no entanto, não tem sido dos melhores durante a temporada de 2025. Com reclamações frequentes sobre si e sobre o carro, Lewis Hamilton ainda não subiu ao pódio junto da Ferrari.

Após 18 corridas disputadas, o britânico se tornou o piloto com maior jejum de pódios na história da escuderia italiana, ao lado de Didier Pironi. Durante a temporada de 1981, sua primeira com a Ferrari, o francês não conseguiu alcançar o top-3, o que se repetiu até a terceira etapa do ano seguinte. O ex-piloto, então, venceu o GP de San Marino e terminou a sequência negativa com a equipe.