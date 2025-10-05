McLaren é campeã da F1 2025 e iguala recorde da Red Bull

Com o pódio de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1 (F1), a McLaren se sagrou campeã mundial de construtores da temporada de 2025. A equipe acumula 650 pontos neste ano, o suficiente para garantir o título. Mesmo estando em baixa nas últimas três corridas, a equipe inglesa dominou com vantagem a maior parte da temporada e cravou o seu 10º título da história.

Neste final de semana, a equipe precisava somente que um dos pilotos fosse ao pódio. A equipe poderia ter conquistado o título na última prova, mas o abandono de Oscar Piastri e um sétimo lugar de Lando Norris atrasou a conquista em duas semanas.

Lando Norris, da McLaren, na classificação para o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

A equipe iguala o recorde conquistado pela Red Bull em 2023, quando os austríacos também asseguraram o título com seis corridas de antecedência. Na temporada de 2025, a equipe venceu 12 das 18 etapas disputadas, além de ir ao pódio em 16 delas.

Campeonato de equipes após o GP de Singapura de F1 Posição Equipe Pontos 1º McLaren 650 2º Mercedes 325 3º Ferrari 300 4º Red Bull Racing 290 5º Williams 102 6º Racing Bulls 72 7º Aston Martin 66 8º Kick Sauber 55 9º Haas 46 10º Alpine 20

Títulos conquistados pela McLaren na F1

1974 - 73 pontos;

1984 - 143.50 pontos;

1985 - 90 pontos;

1988 - 199 pontos;

1989 - 141 pontos;

1990 - 121 pontos;

1991 - 139 pontos;

1998 - 156 pontos;

2024 - 666 pontos;

2025 - 650 pontos.

