McLaren é campeã da F1 2025 e iguala recorde da Red Bull
Equipe conquista seu 10º triunfo
Com o pódio de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1 (F1), a McLaren se sagrou campeã mundial de construtores da temporada de 2025. A equipe acumula 650 pontos neste ano, o suficiente para garantir o título. Mesmo estando em baixa nas últimas três corridas, a equipe inglesa dominou com vantagem a maior parte da temporada e cravou o seu 10º título da história.
Neste final de semana, a equipe precisava somente que um dos pilotos fosse ao pódio. A equipe poderia ter conquistado o título na última prova, mas o abandono de Oscar Piastri e um sétimo lugar de Lando Norris atrasou a conquista em duas semanas.
A equipe iguala o recorde conquistado pela Red Bull em 2023, quando os austríacos também asseguraram o título com seis corridas de antecedência. Na temporada de 2025, a equipe venceu 12 das 18 etapas disputadas, além de ir ao pódio em 16 delas.
Campeonato de equipes após o GP de Singapura de F1
|Posição
|Equipe
|Pontos
1º
McLaren
650
2º
Mercedes
325
3º
Ferrari
300
4º
Red Bull Racing
290
5º
Williams
102
6º
Racing Bulls
72
7º
Aston Martin
66
8º
Kick Sauber
55
9º
Haas
46
10º
Alpine
20
Títulos conquistados pela McLaren na F1
- 1974 - 73 pontos;
- 1984 - 143.50 pontos;
- 1985 - 90 pontos;
- 1988 - 199 pontos;
- 1989 - 141 pontos;
- 1990 - 121 pontos;
- 1991 - 139 pontos;
- 1998 - 156 pontos;
- 2024 - 666 pontos;
- 2025 - 650 pontos.
