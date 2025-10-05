menu hamburguer
Fórmula 1

McLaren é campeã da F1 2025 e iguala recorde da Red Bull

Equipe conquista seu 10º triunfo

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/10/2025
11:04
Atualizado há 3 minutos
McLaren conquista título de equipes da F1 2025 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
McLaren conquista título de equipes da F1 2025 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Com o pódio de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1 (F1), a McLaren se sagrou campeã mundial de construtores da temporada de 2025. A equipe acumula 650 pontos neste ano, o suficiente para garantir o título. Mesmo estando em baixa nas últimas três corridas, a equipe inglesa dominou com vantagem a maior parte da temporada e cravou o seu 10º título da história.

Neste final de semana, a equipe precisava somente que um dos pilotos fosse ao pódio. A equipe poderia ter conquistado o título na última prova, mas o abandono de Oscar Piastri e um sétimo lugar de Lando Norris atrasou a conquista em duas semanas.

Lando Norris, da McLaren, na classificação para o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

A equipe iguala o recorde conquistado pela Red Bull em 2023, quando os austríacos também asseguraram o título com seis corridas de antecedência. Na temporada de 2025, a equipe venceu 12 das 18 etapas disputadas, além de ir ao pódio em 16 delas.

Campeonato de equipes após o GP de Singapura de F1

PosiçãoEquipePontos

McLaren

650

Mercedes

325

Ferrari

300

Red Bull Racing

290

Williams

102

Racing Bulls

72

Aston Martin

66

Kick Sauber

55

Haas

46

10º

Alpine

20

Títulos conquistados pela McLaren na F1

  • 1974 - 73 pontos;
  • 1984 - 143.50 pontos;
  • 1985 - 90 pontos;
  • 1988 - 199 pontos;
  • 1989 - 141 pontos;
  • 1990 - 121 pontos;
  • 1991 - 139 pontos;
  • 1998 - 156 pontos;
  • 2024 - 666 pontos;
  • 2025 - 650 pontos.

