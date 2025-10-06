Europeus reagem à conversa vazada entre Bortoleto e Alonso na F1: ‘Pai’

Gabriel Bortoleto construiu uma relação sólida com Fernando Alonso durante os anos de parceria, antes mesmo da entrada do brasileiro na Fórmula 1. Com o espanhol de empresário, o novato da Sauber cresceu no automobilismo dentro e fora das pistas. Durante o desfile de pilotos no GP de Singapura, o veterano da Aston Martin apareceu em ligação e gerou curiosidade entre seus fãs, que se divertiram quando a conversa foi exposta.

A parceria entre Bortoleto e Alonso começou na temporada de 2022, quando, ainda em seu segundo ano na FRECA, o paulista procurou a A14 Management, além de Albert Resclosa Coll e Alberto Fernández Albilares, para ajudá-lo no gerenciamento da carreira. Essa agência é administrada pelo atual piloto da Aston Martin.

Desde então, os dois pilotos desenvolveram um forte laço de amizade, algo que fica muito evidente nos fins de semana de corrida, quando frequentemente são vistos juntos pelo paddock da categoria.

Torcedores europeus compartilham momento entre pilotos da F1

Tradução: "A vídeochamada que (Alonso) estava fazendo durante o desfile de pilotos era com Bortoleto. Ótimo pai."

Tradução: "A chamada que Alonso estava fazendo durante a passagem era com Bortoleto ahahahah"

Tradução: "Alonso fez uma chamada de vídeo para Bortoleto durante o desfile (Cingapura tem a melhor internet do mundo, mas como estamos falando de Alonso, o vídeo nem saiu em 144p)"

Tradução: "Fernando Alonso FaceTiming com seu filho Gabriel Bortoleto durante o GP de Cingapura"

Tradução: "Ei, aquela videochamada do Alonso durante o desfile dos pilotos foi com esse idiota hahaha"

Relação entre Alonso e Bortoleto

Não é a primeira vez que Bortoleto e Alonso aparecem juntos no paddock durante o fim de semana de atividades com a Fórmula 1. Além do laço formado, o brasileiro costuma exaltar a importância do veterano em sua carreira, seja através de acordos fechados ou conselhos compartilhados.

O brasileiro também destacou o papel do campeão na relação com as grandes equipes da Fórmula 1. Chegando na Fórmula 3 — categoria que divide estrutura com as gigantes da F1 — Bortoleto viu em Alonso um grande mentor, para além das corridas:

— Percebi que estaria correndo sob o olhar atento das grandes equipes da F1, então, pedi muitos conselhos para Fernando Alonso sobre como conciliar o fim de semana de corrida, a pressão, as expectativas e muitas outras coisas — disse a "Motorsport" italiana.

Estreante na temporada de 2023 da Fórmula 3, Bortoleto fez boas corridas e se sagrou campeão na última etapa, assim como aconteceu no ano seguinte na Fórmula 2. O novato comentou ainda sobre a prontidão de Fernando Alonso em atender os seus pilotos. Segundo ele, o veterano tira tempo de onde não tem.

— Você pode achar que alguém tão ocupado como o Alonso não tem tempo, mas afirmo que ele sempre encontrou tempo. Talvez, sacrificando o seu descanso. Acho a disponibilidade dele muito agradável — afirmou o brasileiro.