McLaren homenageia piloto brasileiro em conquista de título da F1
Piloto que morreu em 2023 foi peça importante na equipe
A McLaren conquistou o seu décimo título mundial de Fórmula 1 (F1) neste domingo (5), no Grande Prêmio de Singapura e prestou uma homenagem a Gil de Ferran, piloto brasileiro importante para a restruturação da equipe. Gil foi campeão das 500 Milhas de Indianápolis e morreu no final de 2023 em decorrência de uma parada cardíaca.
Andrea Stella, chefe da McLaren, usou um broche em homenagem ao brasileiro nas entrevistas após a conquista do título no GP de Sigapura de F1. Lando Norris conquistou o terceiro lugar na prova, resultado suficiente para a McLaren se sagrar campeã com seis corridas de antecedência.
Gil de ferran atuou como diretor esportivo da McLaren em 2018, em 2019, passou a integrar o projeto da equipe na Fórmula Indy. Em 2023, Zak Brown, CEO da McLaren, convidou o amigo pessoal para prestar consultoria à escuderia. Gil foi uma peça importante no processo que fez com que a McLaren fosse campeã em 2024 e 2025.
McLaren vence título da F1 2025
Com o pódio de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1 (F1), a McLaren se sagrou campeã mundial de construtores da temporada de 2025. A equipe acumula 650 pontos neste ano, o suficiente para garantir o título. Mesmo estando em baixa nas últimas três corridas, a equipe inglesa dominou com vantagem a maior parte da temporada e cravou o seu 10º título da história.
A equipe iguala o recorde conquistado pela Red Bull em 2023, quando os austríacos também asseguraram o título com seis corridas de antecedência. Na temporada de 2025, a equipe venceu 12 das 18 etapas disputadas, além de ir ao pódio em 16 delas.
Campeonato de equipes após o GP de Singapura de F1
|Posição
|Equipe
|Pontos
1º
McLaren
650
2º
Mercedes
325
3º
Ferrari
300
4º
Red Bull Racing
290
5º
Williams
102
6º
Racing Bulls
72
7º
Aston Martin
66
8º
Kick Sauber
55
9º
Haas
46
10º
Alpine
20
