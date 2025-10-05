McLaren homenageia piloto brasileiro em conquista de título da F1

A McLaren conquistou o seu décimo título mundial de Fórmula 1 (F1) neste domingo (5), no Grande Prêmio de Singapura e prestou uma homenagem a Gil de Ferran, piloto brasileiro importante para a restruturação da equipe. Gil foi campeão das 500 Milhas de Indianápolis e morreu no final de 2023 em decorrência de uma parada cardíaca.

Andrea Stella, chefe da McLaren, usou um broche em homenagem ao brasileiro nas entrevistas após a conquista do título no GP de Sigapura de F1. Lando Norris conquistou o terceiro lugar na prova, resultado suficiente para a McLaren se sagrar campeã com seis corridas de antecedência.

Andrea Stella, chefe da McLaren, homenageia Gil de Ferran (Foto: Reprodução/F1TV)

Gil de ferran atuou como diretor esportivo da McLaren em 2018, em 2019, passou a integrar o projeto da equipe na Fórmula Indy. Em 2023, Zak Brown, CEO da McLaren, convidou o amigo pessoal para prestar consultoria à escuderia. Gil foi uma peça importante no processo que fez com que a McLaren fosse campeã em 2024 e 2025.

Gil de Ferran na McLaren (Foto: Divulgação)

McLaren vence título da F1 2025

Com o pódio de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1 (F1), a McLaren se sagrou campeã mundial de construtores da temporada de 2025. A equipe acumula 650 pontos neste ano, o suficiente para garantir o título. Mesmo estando em baixa nas últimas três corridas, a equipe inglesa dominou com vantagem a maior parte da temporada e cravou o seu 10º título da história.

A equipe iguala o recorde conquistado pela Red Bull em 2023, quando os austríacos também asseguraram o título com seis corridas de antecedência. Na temporada de 2025, a equipe venceu 12 das 18 etapas disputadas, além de ir ao pódio em 16 delas.

