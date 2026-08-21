AO VIVO: siga o treino livre do GP da Holanda, etapa da F1 Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Zandvoort

A Fórmula 1 retornou às atividades nesta sexta-feira (21) para o único treino livre do GP da Holanda de 2026. A etapa é disputada no Circuito de Zandvoort e volta ainda hoje para a classificação da corrida sprint. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL

*EM ATUALIZAÇÃO

Após excelente volta, Charles Leclerc assume a ponta

Lewis Hamilton lidera a primeira metade do único treino na Holanda

Dupla de Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg foi o primeiro a entrar na pista para a disputa

COMEÇOU!

Relembre como foi o GP da Hungria:

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Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 219 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton se estabelece na segunda posição, com 169. O britânico da Mercedes fecha o pódio, em terceiro, com 160 pontos.

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Mais abaixo na tabela, Gabriel Bortoleto chega para a disputa no Holanda em alta. Com 10 pontos, o brasileiro ocupa a 14ª colocação no campeonato da F1 2026, à frente do companheiro de Audi, Nico Hulkenberg.

E os horários no GP da Holanda?

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO

🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação sprint - 11h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Aposte em brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

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