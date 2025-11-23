Ao vivo: Acompanhe as emoções do GP de Las Vegas de Fórmula 1

Depois de uma classificação com pista molhada, o GP de Las Vegas de Fórmula 1 acontece na madrugada deste domingo, a 1h (de Brasília). Líder da temporada, o britânico Lando Norris conquistou mais uma pole e nova vitória o deixará muito perto do título, uma vez que faltarão apenas mais duas provas. A classificação tem transmissão da Band, BandSports e F1TV. Acompanhe o tempo real no Lance!

O experiente holandês Max Verstappen larga da segunda posição, seguido pelo espanhol Carlos Sainz. Essa é a sétima pole de Norris no ano. Antes, ele repetiu o feito na Austrália, Mônaco, Áustria, Bélgica, Cidade do México e São Paulo. Em Silverstone, na Grã-Bretanha, e em Hungaroring, na Hungria, ele cruzou a linha de chegada em primeiro, apesar de não ter largado na pole. Até agora, são sete vitórias em 2025 (imagem abaixo).

O brasileiro Gabriel Bortoleto, por sua vez, vai largar apenas na 18ª posição. Vale lembrar que, há duas semanas, no GP do Brasil, o anfitrião bateu e desistiu ainda na primeira volta, para sua enorme decepção e da torcida também. O paulistano reconheceu que aquele foi o 'pior dia de sua vida'.

Norris lidera com 390 pontos, contra 366 do australiano Oscar Piastri, seu companheiro na McLaren, que vai largar em quinto na madrugada deste domingo.

Abaixo, como está a classificação do Mundial de Pilotos da F1:

Pré-corrida

Mickey e Minnie também marcaram presença no GP americano.

A apresentação dos pilotos foi um show à parte em Las Vegas.



Beyonce e Jay-Z encontraram com o britânico Lewis Hamilton antes da largada

O casal Beyonce e Jay-Z está presente em um dos camarotes da prova em Las Vegas?