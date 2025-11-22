Bortoleto detalha dificuldades na chuva e assume erros em Las Vegas: 'Parece gelo'
Brasileiro larga em 18º no GP de Las Vegas
A primeira experiência de Gabriel Bortoleto em uma classificação toda com chuva na Fórmula 1 foi desafiadora. Eliminado ainda no Q1 do Grande Prêmio de Las Vegas, na madrugada deste sábado (22), o brasileiro largará apenas na 18ª posição. Em entrevista, o piloto da Sauber descreveu a sensação de guiar no asfalto molhado de Nevada e usou a metáfora: "parece que você está pilotando no gelo".
Bortoleto destacou que a combinação da alta potência dos carros de F1 com a pista escorregadia de Las Vegas tornou a pilotagem extremamente complexa.
— Na F1, sem dúvida nenhuma, foi a vez que mais senti falta de aderência. Parece que você está pilotando no gelo. Com tanta potência que esses carros têm e tão pouca aderência como hoje, você fica praticamente deslizando o tempo inteiro na pista. Você acelera e fica destracionando a reta inteira — explicou o brasileiro ao ge.globo.
Apesar das condições adversas que afetaram todo o grid, Bortoleto não se esquivou da responsabilidade. O piloto admitiu que seu desempenho ficou abaixo do esperado e encarou a eliminação precoce como parte de seu processo de aprendizado na categoria, já que foi sua primeira sessão completa nessas condições.
— É um desafio que eu preciso aprender. É a primeira vez que eu praticamente tenho uma sessão inteira na chuva. Neste ano, todas as vezes que a gente andou na chuva, a pista estava secando. Então tem muito a analisar e entender o que eu poderia ter feito melhor. Não foi uma sessão boa da minha parte — reconheceu.
Para a corrida, que acontece na madrugada de sábado para domingo, a previsão é de tempo seco, o que anima o brasileiro. Ele revelou que se sentia confiante com o carro antes da chuva chegar.
— No seco eu estava contente e bem confiante com o carro. Obviamente, largar de trás não vai ser fácil, mas é consequência de uma classificação que não foi boa — projetou.
O cenário da Pole
Enquanto Bortoleto teve dificuldades, Lando Norris brilhou. O piloto da McLaren cravou 1:47.934 e garantiu a pole position em Las Vegas, superando Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari), que completam o top 3.
GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV
DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
