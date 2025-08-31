menu hamburguer
Fórmula 1

AO VIVO: Acompanhe a etapa do GP da Holanda na Fórmula 1

As férias de verão enfim acabaram!

Max Verstappen, da Red Bull, em ação no primeiro treino do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)
Max Verstappen, da Red Bull, em ação no primeiro treino do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
09:50
Atualizado há 1 minutos
As férias de verão enfim acabaram! A Fórmula 1 retorna com a 15ª etapa no GP da Holanda neste fim de semana, entre os dias 29 e 31 de agosto. Após interessante classificação, com uma bela reviravolta no Q3, os pilotos entram na pista do tradicional Circuito de Park Zandvoort neste domingo (31). Acompanhe com o Lance! os detalhes da corrida.

➡️ Qual posição de Bortoleto na Holanda? Confira o grid de largada completo na F1

Gabriel Bortoleto terminou a classificação na 13ª colocação. O brasileiro superou seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que largará na 17ª posição. A pole position ficou com Oscar Piastri ao superar o companheiro de McLaren de 'virada' no Q3. Lando Norris e Max Verstappen fecham as primeiras posições.

Acompanhe a corrida

Foi liberada a volta de formação para aquecimento dos pneus

Largada autorizada

A largada foi marcada pela força de prontidão de Oscar Piastri, que saiu com rapidez para garantir a primeira colocação com autoridade. Pelo segundo lugar, parecia que Lando Norris defenderia bem de Max Verstappen, o que não aconteceu.

*EM ATUALIZAÇÃO

Quem lidera a F1?

Atualmente, desde o GP de Miami, Oscar Piastri administra bem a vantagem sobre Lando Norris e se firmou como o líder da Fórmula 1. A diferença na liderança sofreu com a estratégica vitória do companheiro no GP da Hungria. O australiano soma 284 pontos, nove a mais que o companheiro de equipe. No campeonato das equipes, quem está na melhor é a McLaren, com 559 pontos.

Oscar Piastri, da McLaren, no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

