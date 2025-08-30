Bortoleto explica ‘ofensas’ a rival da F1 em eliminação na Holanda
Estratégia de brasileiro não deu certo, o que rendeu uma eliminação no Q2
- Matéria
- Mais Notícias
É comum na Fórmula 1, e na vida, algumas palavras desagradáveis saírem em um momento de frustração, o que aconteceu com Gabriel Bortoleto na etapa do GP da Holanda deste sábado (30). Na luta para avançar ao Q3, o brasileiro foi atrapalhado por Yuki Tsunoda em uma volta rápida e seu tempo acabou prejudicado. Após a eliminação, o novato da Sauber abriu o jogo sobre o momento de raiva contra o japonês no Circuito de Park Zandvoort.
Líder da F1, Piastri bate recorde de Max Verstappen no GP da Holanda
Mais Esportes
Entenda punição de piloto em estreia da Cadillac na Fórmula 1
Mais Esportes
Montoya projeta futuro de Bortoleto fora da Sauber na F1: ‘Será que fica muito tempo?’
Mais Esportes
➡️ De ‘virada’ na F1, Piastri supera Norris pela pole position no GP da Holanda
— É óbvio que ele nunca vai ser penalizado por aquilo, porque não foi um impedimento claro, né? Não é que ele acabou com a minha volta. Mas num circuito como esse, para quem sabe, ar sujo é algo que conta muito na Fórmula 1. E se tem um lugar ruim para você sair da frente de um piloto, é a curva 9 e 10. Eu tava muito perto dele lá, ele saiu entre a 9 e a 10, mas pô, já tinha dado uma traseirada gigante ali. Aí perdi um décimo e meio comparado à volta minha anterior — analisou Bortoleto.
Como resultado, além da eliminação, o piloto de 20 anos proferiu alguns xingamentos em relação ao adversário pelo rádio em forma de forte reclamação. Apesar dos termos, Bortoleto admitiu que Tsunoda não é o culpado direto por não conseguir chegar a última quali em busca da pole position, posição ainda improvável para a Sauber.
— Mas é isso também, acho que é coisa do momento, você tá frustrado, porque você sempre quer fazer a volta perfeita. A gente sabe que para entrar no Q3, a gente tem que encaixar uma volta sempre muito boa. Então qualquer coisa, um carro que você ache no meio da volta, pode te atrapalhar. Também não é que ele acabou com a minha volta, não é a culpa dele que eu não tô no Q3, é isso.
Faltando quatro minutos para o fim, Bortoleto ainda não havia marcado tempo suficiente para sair da zona de eliminação, assim como Alonso, Lawson, Sainz e Gasly. O brasileiro precisou ir aos boxes, mas voltou à pista para a última tentativa, aquele famoso "tudo ou nada". Diferente do quali anterior, dessa vez, a estratégia dessa vez não deu certo.
Como foram os treinos de Bortoleto?
No primeiro treino livre do GP da Holanda, Bortoleto não decepcionou as expectativas após as férias de verão. Em mais uma volta rápida, o brasileiro conseguiu abaixar ainda mais seu tempo, ficando a 1s231 do líder Norris. Com isso, foi o nono mais rápido da sessão e terminou à frente de Nico Hülkenberg, em 13º. Na sessão seguinte, porém, os papéis se inverteram, com o brasileiro ficando no 13º posto e o alemão fechando o top-10.
Mesmo assim, isso não impediu Bortoleto de avaliar que o dia em Zandvoort foi "positivo" e que, ao longo das sessões, foi possível dar alguns bons passos para frente. Agora, é preciso fazer apenas pequenos ajustes para atingir a “melhor forma” na classificação e maximizar o que tem em mãos.
Apesar das expectativas sobre um treino mais sólido na manhã deste sábado, na realidade, não foi isso que aconteceu. Bortoleto conseguiu melhorar bem o seu tempo - de 19ª para a 8ª colocação -, mas não foi suficiente para se destacar sobre os adversários. Vale destacar, no entanto, que o brasileiro voltou a superar o companheiro de Sauber.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira programação, horários e onde assistir à etapa da F1
➡️ Sexta-feira, 29 de agosto
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV
➡️ Sábado, 30 de agosto
🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV
➡️ Domingo, 31 de agosto
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV
*Horários de Brasília
- Matéria
- Mais Notícias