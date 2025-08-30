Castroneves elogia a ‘limonada’ de Gabriel Bortoleto; entenda

Neste domingo, Gabriel Bortoleto tenta manter a boa fase no GP da Holanda, na retomada do circuito da Fórmula-1. Em entrevista ao Lance!, Helio Castroneves analisou a temporada do jovem piloto da Sauber e não poupou elogios.

Você acha que Bortoleto vai seguir com a boa atuação de antes das férias de verão?

Vou ser honesto com você, eu já esperava que o Gabriel mostrasse bons serviços em seu primeiro ano, mas estou maravilhosamente surpreso por ele estar indo melhor do que imaginava. A gente não pode esquecer que a Sauber no ano passado era a pior equipe do grid. Melhorou um pouco nesse ano, não tenha dúvida, mas muito desse avanço é resultado da qualidade de seus pilotos. O Gabriel, além de ter velocidade, é um piloto muito constante, cerebral, raramente passa do limite do carro. Normalmente, ele faz do limão uma limonada geladinha e gostosa. Então, acredito que as ótimas performances dele continuarão.

Qual sua análise geral sobre a pista e as equipes de 2025?

Olha, eu corri em Zandvoort em 1995, quando disputava o Inglês de Fórmula 3. Naquela época, havia uma espécie de festival categoria, sem contar pontos para o campeonato, chamado Marlboro Master. Fui 3º, atrás do Norberto Fontana, o vencedor, e do Ralf Schumacher. Mas o traçado era totalmente diferente. Para você ter uma ideia, a versão que usamos em 1995 tinha 2.526 metros. Hoje, “engordou” um pouquinho e mede 4.259 metros. Vendo de Longe, pois nunca mais voltei a correr lá, é um circuito interessante, com inclinações típicas dos circuitos ovais dos Estado Unidos. Por ser curto, para a Fórmula 1 de hoje, e difícil de passar, os tempos tendem a ficar mais próximos.

Acha que teremos mais um confronto direto entre Norris e Piastri, a dupla da McLaren?



Sem dúvida, a primazia da McLaren é incontestável e raramente, só se acontecer algo muito pontual numa prova ou outra, é que outro carro poderá efetivamente lugar pela vitória. Sem o melhor carro, Max Verstappen tem feito uma temporada sensacional. Então, podemos dizer que o “pontual” que falei antes tem nome e sobrenome: Max Verstappen.

Mas, por favor, não me entenda mal. Não estou com isso menosprezando o restante do grid, muito pelo contrário. Quando você tem Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz, por exemplo, você tem alguns do melhores do mundo, mas obviamente que Ferrari, Mercedes, Williams e Aston Martin, só para citar as seis mais bem colocadas no mundial dos construtores, estão atrás da McLaren e diria que da Red Bull também.

Bortoleto explica 'ofensas' a rival

Neste sábado, na luta para avançar ao Q3, o brasileiro foi atrapalhado por Yuki Tsunoda em uma volta rápida e seu tempo acabou prejudicado. Após a eliminação, o novato da Sauber abriu o jogo sobre o momento de raiva contra o japonês no Circuito de Park Zandvoort.

— É óbvio que ele nunca vai ser penalizado por aquilo, porque não foi um impedimento claro, né? Não é que ele acabou com a minha volta. Mas num circuito como esse, para quem sabe, ar sujo é algo que conta muito na Fórmula 1. E se tem um lugar ruim para você sair da frente de um piloto, é a curva 9 e 10. Eu tava muito perto dele lá, ele saiu entre a 9 e a 10, mas pô, já tinha dado uma traseirada gigante ali. Aí perdi um décimo e meio comparado à volta minha anterior — analisou Bortoleto.

Como resultado, além da eliminação, o piloto de 20 anos proferiu alguns xingamentos em relação ao adversário pelo rádio em forma de forte reclamação. Apesar dos termos, Bortoleto admitiu que Tsunoda não é o culpado direto por não conseguir chegar a última quali em busca da pole position, posição ainda improvável para a Sauber.

— Mas é isso também, acho que é coisa do momento, você tá frustrado, porque você sempre quer fazer a volta perfeita. A gente sabe que para entrar no Q3, a gente tem que encaixar uma volta sempre muito boa. Então qualquer coisa, um carro que você ache no meio da volta, pode te atrapalhar. Também não é que ele acabou com a minha volta, não é a culpa dele que eu não tô no Q3, é isso.

Faltando quatro minutos para o fim, Bortoleto ainda não havia marcado tempo suficiente para sair da zona de eliminação, assim como Alonso, Lawson, Sainz e Gasly. O brasileiro precisou ir aos boxes, mas voltou à pista para a última tentativa, aquele famoso "tudo ou nada". Diferente do quali anterior, dessa vez, a estratégia dessa vez não deu certo.

Como foram os treinos de Bortoleto?

No primeiro treino livre do GP da Holanda, Bortoleto não decepcionou as expectativas após as férias de verão. Em mais uma volta rápida, o brasileiro conseguiu abaixar ainda mais seu tempo, ficando a 1s231 do líder Norris. Com isso, foi o nono mais rápido da sessão e terminou à frente de Nico Hülkenberg, em 13º. Na sessão seguinte, porém, os papéis se inverteram, com o brasileiro ficando no 13º posto e o alemão fechando o top-10.

Mesmo assim, isso não impediu Bortoleto de avaliar que o dia em Zandvoort foi "positivo" e que, ao longo das sessões, foi possível dar alguns bons passos para frente. Agora, é preciso fazer apenas pequenos ajustes para atingir a “melhor forma” na classificação e maximizar o que tem em mãos.

Apesar das expectativas sobre um treino mais sólido na manhã deste sábado, na realidade, não foi isso que aconteceu. Bortoleto conseguiu melhorar bem o seu tempo - de 19ª para a 8ª colocação -, mas não foi suficiente para se destacar sobre os adversários. Vale destacar, no entanto, que o brasileiro voltou a superar o companheiro de Sauber.

Confira programação, horários e onde assistir à etapa da F1

➡️ Domingo, 31 de agosto

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília