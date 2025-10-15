Gabriel Bortoleto faz uma temporada de estreia "impressionante" na Fórmula 1 com a Sauber, ao lado de Nico Hulkenberg. Aos 21 anos, o brasileiro supera o companheiro em etapas de classificação e se destaca entre os seis novatos da categoria. Após elogios da imprensa internacional, o bicampeão mundial Mika Hakkinen voltou a por o jovem piloto em evidência por seu desempenho nas pistas.

— Acho que Gabriel Bortoleto tem feito um trabalho bastante impressionante, na minha opinião. O que ele está fazendo no momento, contra um companheiro de equipe muito experiente, acho que ele conseguiu levar o carro ao limite sem grandes erros em comparação com outros novatos — destacou Haikken, em entrevista ao "Hindustan Times" e "FanCode".

A temporada de 2025, inclusive, ficou marcada pela alta quantidade de estreantes - o maior número desde 2010, quando entraram sete novos pilotos no grid. Além de Bortoleto, os novatos da Fórmula 1 são: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Jack Doohan (Alpine) - substituído pelo também novato Franco Colapinto -, Liam Lawson (Racing Bulls) e Oliver Bearman (Haas).

Embora os elogios sejam frequentes, assim como para qualquer atleta, as críticas não deixam de assombrar os jovens pilotos da F1 na temporada. A qualidade dos novatos, no entanto, foi exaltada por Hakkinen, que explicou o motivo de enfrentarem tantos problemas na primeira experiência na elite do automobilismo mundial.

— Há muitos pilotos novatos excelentes. Em primeiro lugar, a F1 hoje é um esporte muito difícil para os jovens pilotos, porque o programa de testes é muito limitado. Quando não há muitos testes, é difícil encontrar seus limites. Quando você chega à F1, é lá que você encontra seus limites. E quando você está encontrando seus limites, isso significa que haverá erros.

— Esses erros normalmente custam caro e fazem você parecer ruim. É muito difícil dizer isso porque cada carro é diferente. Alguns carros podem ser muito difíceis de pilotar, alguns carros são mais fáceis de pilotar, mas são um pouco lentos.

Gabriel Bortoleto no treino livre do GP do Azerbaijão de F1, no Circuito de Baku (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

Bortoleto enfrenta nova estreia na F1 com GP dos EUA

Gabriel Bortoleto volta à pista nesta sexta-feira (17) para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Palco da 19ª etapa da F1, o Circuito das Américas é novidade para o novato da Sauber, que se mateve confiante mesmo após um final de semana nem tão positivo em Singapura.

— Estou bem ansioso para correr em Austin: é um daqueles circuitos que você sempre ouve falar bem, e tenho me preparado para ele no simulador. Fizemos nossa lição de casa desde Singapura e estamos preparados para o próximo fim de semana — analisou Bortoleto, que completou:

— Claro, precisaremos aproveitar ao máximo a única sessão de treinos para nos familiarizar com a pista e ajustar nosso carro, mas se nos mantivermos atentos e aproveitarmos as oportunidades, estou confiante de que podemos ter um desempenho decente.

O final de semana em Austin tem menos oportunidades dos pilotos e equipes testarem os seus equipamentos. Por ser uma etapa com corrida curta, a segunda sessão de treinos é substituída pela classificação sprint, enquanto a terceira cai para receber a corrida curta.

GP dos Estados Unidos: saiba horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real