Líder da F1, Piastri bate recorde de Max Verstappen no GP da Holanda
Piloto fez a pole mais rápida do circuito holandês da história da Fórmula 1
Oscar Piastri voltou a marcar seu nome na história da Fórmula 1 com a impressionante pole position deste sábado (30). Para superar o companheiro de McLaren, Lando Norris, o australiano registrou uma volta perfeita e ainda ultrapassou o recorde do Circuito de Park Zandvoort. Antes com nome de Max Verstappen, o tempo mais rápido da classificatória agora pertence ao atual líder do Mundial de Pilotos, com 1m8s662.
Antes mesmo da corrida principal do GP da Holanda, parecia que Norris terminaria com aproveitamento perfeito neste fim de semana após liderar os três treinos livres com maestria. O resultado favorável para o britânico era a opinião geral dos torcedores que acompanharam a classificação desde os primeiros minutos.
Nas duas primeiras qualis, Norris esteve mais uma vez no topo, e apenas 12 minutos separavam o piloto da pole position, que o deixaria na vantagem para a corrida de domingo (31). É inegável que, mesmo que a McLaren tenha - praticamente - garantido o título de Construtores, o Mundial de Pilotos está mais aberto que nunca. Apenas nove pontos o separa de Piastri.
O início do Q3 ficou nas mãos do australiano. Já na primeira tentativa, Oscar conseguiu uma volta impecável para bater o recorde e deixar para trás o companheiro. Destaca-se o último setor do piloto, que entregou muita estabilidade no circuito e tomou a liderança no momento "certo".
Como foram os treinos de Oscar Piastri?
Primeiro treino livre
Nico Hulkenberg abriu os trabalhos da primeira sessão do GP d Holanda, mas logo foi superado por Lando Norris e Oscar Piastri, que assumiu a liderança ao marcar 1m14s198. Pouco depois, Isack Hadjar assumiu a vice-liderança, ficando a 0s441 do australiano.
Não demorou para Max Verstappen tomar a posição de destaque, mas a McLaren voltou a colar no holandês, com Piastri no topo e Norris em terceiro.
O líder do Mundial de Pilotos assumiu, mais uma vez, a ponta da sessão. Apesar de um pequeno erro, contornado com maestria, Piastri cravou uma excelente volta com 1m11s794. A força da McLaren voltou a se destacar na F1 com novo "duelo Papaya". Norris garantiu todos os melhores setores, com 1m10s278, e fez o tempo a ser batido da metade da sessão. O australiano voltou a abaixar seu parcial, mas não foi suficiente para a liderança.
Segundo treino livre
A segunda atividade de sexta-feira (29) foi marcada pelo pior resultado de Piastri, que terminou "apenas" na terceira colocação.
Após um mar de azares na TL2, o foco voltou a ser a disputa pela primeira colocação nos minutos finais. Fernando Alonso completou todos os melhores setores para abrir a vantagem, mas logo foi superado por Norris com o melhor tempo do dia: 1m9s890. Embora tenha tentado ainda a remontada, Piastri ficou sem sucesso.
Terceiro treino livre
Líder absoluto na sexta-feira (29), Norris registrou o melhor tempo do treino livre 3 já em sua primeira tentativa para voltar para a primeira colocação. As voltas rápidas de Max Verstappen e Oscar Piastri foram, então, abertas, e o bom ritmo parecia que ia despontar o britânico, o que não aconteceu. O holandês e o australiano ocuparam o terceiro e segundo lugar, respectivamente.
De volta para a disputa na McLaren, Piastri voltou a se impor sobre Norris nas pistas. O líder do Mundial de Pilotos diminuiu seu tempo para 1m10s120 para superar o companheiro pela liderança da sessão.
Tudo mudou com a chegada dos 15 minutos finais. Para bater o recorde extra-oficial da classificatória - mas não da pista, que se mantém com Verstappen -, Norris calçou o composto macio zero e atingiu um impressionante tempo de 1m8s972. Piastri voltou a bater na trave contra o companheiro.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
